Đúng 6h sáng mai (29/7), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, vận thế vượng phát không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 11:53

Những con giáp này vô cùng may mắn, số nhiều cát khí, ăn nên làm ra mạnh khỏe hơn người.

Tuổi Mùi

Mùi sinh ra đã thông minh hơn người, hơn nữa bạn có tính cầu toàn, làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Nếu bạn có mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ phải hoàn thành nó cho bằng được.

Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu hết sức nên được công nhận tài năng. Cấp trên có cái nhìn khác về bạn, không còn gây khó dễ bạn như thời gian trước đây. Nhất là vào 6h ngày 29/7, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Thời điểm này bạn may mắn tột cùng, vận tài chính được cải thiện khá nhiều. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống bình yên, thế nên hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đừng làm việc qᴜá ꜱứᴄ mà ảnh hưởng đến vận trình đang tốt của mình.

Đúng 6h sáng mai (29/7), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, vận thế vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 1
Thời điểm này Mùi may mắn tột cùng, vận tài chính được cải thiện khá nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang ngày mới 29/7, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đúng 6h ngày 29/7, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Đúng 6h sáng mai (29/7), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, vận thế vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 2
Thần Tài chiếu cố giúp tài lộc hanh thông, mọi việc đều được sự giúp đỡ từ quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Hữu Bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của con giáp tuổi Thìn thời gian này được hanh thông. Nguyệt lệnh Quan Đới còn tích cực mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua. 

Người tuổi Thìn rất hào phóng và vô cùng chỉn chu trong cuộc sống, đồng thời rất chu đáo, độc lập, tham vọng, và có thể làm được mọi việc. Thìn luôn kiên trì thực hiện đến cùng, ngay cả trong những tình huống khó khăn hơn, có thể duy trì sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ và sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Bắt đầu từ đầu ngày 29/7, vượng khí mở ra, Thìn sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình. Mùa màng cũng bội thu, tích lũy thêm được nhiều của cải và sống một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng.

Đúng 6h sáng mai (29/7), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, vận thế vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 3
Thìn có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 tháng tới, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà, hưởng 3 đời chưa hết

Đúng 3 tháng tới, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà, hưởng 3 đời chưa hết

Đây là thời điểm bước vào cát vận của những con giáp dưới đây nên làm việc gì cũng may mắn thành công và giàu có hơn người.

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