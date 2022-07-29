Chính trong hôm nay 29/7, có 3 con giáp cực kỳ có duyên với nhà Phật, được ơn trên che chở phù hộ, có căn phúc đại phúc đại quý, biến nguy thành an, mọi sự đều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 02:07

Cùng xem đây là những con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Từ hôm nay 29/7 chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Chính trong hôm nay 29/7, có 3 con giáp cực kỳ có duyên với nhà Phật, được ơn trên che chở phù hộ, có căn phúc đại phúc đại quý, biến nguy thành an, mọi sự đều tốt đẹp - Ảnh 1
Từ hôm nay 29/7 chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tính cách người tuổi Mùi thường hiền lành, thành thật với mọi người, luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Vì gia đình, họ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi làm bất cứ việc gì họ đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ, không bao giờ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân. 

Họ rất tử tế, thích làm những việc thiện, sẵn lòng ra tay giúp đỡ mọi người. Trong cuộc sống, con giáp được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu, nguồn lực tài chính phát triển, cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, sống trong cảnh giàu sang, sung túc.

Khi gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành công. Hơn nữa, nếu tuổi Mùi một lòng thành tâm hướng Phật, phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Chính trong hôm nay 29/7, có 3 con giáp cực kỳ có duyên với nhà Phật, được ơn trên che chở phù hộ, có căn phúc đại phúc đại quý, biến nguy thành an, mọi sự đều tốt đẹp - Ảnh 2
 Mùi có “Phúc tinh” soi chiếu, tài chính phát triển, cả đời không phải lo lắng về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo tính cách thường nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế, hơn nữa họ rất dễ mềm lòng. Từ trước đến nay họ không phải là người làm việc hấp tấp, trong công việc họ thường làm việc một cách gọn gàng ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa.

 

Người tuổi Mão luôn thân thiện, thẳng thắn, thành thật với mọi người, tuyệt đối không vòng vo. Chỉnh bởi những phẩm chất tuyệt vời này khiến người tuổi Mão luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh. 

 

Cả một đời nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ, vì thế họ nhất định có thể sống một cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang. Càng về sau thời hoàng kim của Mão càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Chính trong hôm nay 29/7, có 3 con giáp cực kỳ có duyên với nhà Phật, được ơn trên che chở phù hộ, có căn phúc đại phúc đại quý, biến nguy thành an, mọi sự đều tốt đẹp - Ảnh 3
Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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