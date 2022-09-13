Đúng 16 giờ chiều mai (thứ Tư, 14/9), 3 con giáp niềm vui đạt đến trọn vẹn, hốt bạc tỷ trong tay, khai thông sự nghiệp, đem về thu nhập khủng cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 06:05

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất này không nhé.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tháng 9, trời cho điềm lành, người tuổi Dần thu nhập rủng rỉnh, ngày sau kiếm nhiều hơn ngày trước, tài lộc không ngừng, ngân khố ngày một dày rộng.

 

Đúng 16 giờ chiều mai (thứ Tư, 14/9), 3 con giáp niềm vui đạt đến trọn vẹn, hốt bạc tỷ trong tay, khai thông sự nghiệp, đem về thu nhập khủng cho gia đình - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều mai, người tuổi Dần có cơ hội trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày một suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần không kiêu ngạo hay nóng nảy, rất trung thành với bạn bè, cư xử ôn hòa, đồng thời là người có tính cách cẩn thận, luôn thích đánh giá mọi việc một cách cặn kẽ, chi tiết.

Đúng 16 giờ chiều mai, người tuổi Dần có cơ hội trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày một suôn sẻ hơn. Con giáp tuổi Dần nên tránh xa những người ganh ghét, mang lòng thù địch với mình, cũng như những nơi có năng lượng tiêu cực, lời phàn nàn liên miên...

Tuổi Mùi

Đúng 16 giờ chiều mai, người tuổi Mùi bước vào giai đoạn mới: tốt đẹp, tích cực hơn. Trong sự nghiệp, tuổi Mùi đạt được nhiều thành công lớn, gặp nhiều cơ hội, may mắn hơn; có thể được thăng quan tiến chức; người làm kinh doanh, buôn bán sẽ mở rộng quy mô, kiếm nhiều tiền.

Đúng 16 giờ chiều mai (thứ Tư, 14/9), 3 con giáp niềm vui đạt đến trọn vẹn, hốt bạc tỷ trong tay, khai thông sự nghiệp, đem về thu nhập khủng cho gia đình - Ảnh 2
Trong sự nghiệp, tuổi Mùi đạt được nhiều thành công lớn, gặp nhiều cơ hội, may mắn hơn; có thể được thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Bởi người cầm tinh con Dê là những người siêng năng, chăm chỉ, kiên định, nhẫn nại. Càng gặp khó khăn, những người này càng trở nên kiên trì, cố gắng hơn; nhờ vậy, thành quả họ đạt được là rất xứng đáng. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng gặp khá nhiều thuận lợi, Cát Tinh xuất hiện chắc chắn sẽ là sự ủng hộ, tạo động lực để họ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Là con giáp may mắn ngày mai, người tuổi Mùi hãy biết trân trọng và cố gắng nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh của mình trong năm tới.

Tuổi Tý

Đúng 16 giờ chiều mai, được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, tuy gặp khó khăn nhưng con giáp này vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Đúng 16 giờ chiều mai (thứ Tư, 14/9), 3 con giáp niềm vui đạt đến trọn vẹn, hốt bạc tỷ trong tay, khai thông sự nghiệp, đem về thu nhập khủng cho gia đình - Ảnh 3
Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua thời điểm tài vận này không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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