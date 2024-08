Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy 10/8/2024, 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc, đổi vận thành đại gia, túi lúc nào cũng đầy tiền

Thời gian gần đây, vận trình tình cảm của con giáp này được thúc đẩy. Bản mệnh cảm thấy may mắn khi nửa kia của mình là người thấu hiểu. Đối phương luôn sẵn sàng thông cảm cho mọi vấn đề của bản mệnh. Khi hai người cùng nhìn chung một hướng dù vấn đề có phức tạp đến mấy cũng đơn giản hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, vận may sẽ gõ cửa với người tuổi Dần, mở ra một thời kỳ tài chính thịnh vượng và cơ hội nối tiếp cơ hội. Dù có một vài xung đột khiến bạn bối rối, sự kiên định của bạn sẽ giúp vượt qua mọi trở ngại. Thời gian tới có thể mang đến những cú sốc bất ngờ, nhưng đừng để điều đó làm bạn chùn bước. Mặc dù có sự thôi thúc mạnh mẽ để làm điều tốt, bạn sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu do sự thách thức từ Thiên can Nhâm (hành Thủy).

Hãy giữ vững niềm tin và tránh đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự nghiệp hay tài lộc trong tháng này. Lòng dũng cảm của bạn vẫn là nguồn sức mạnh vững chắc, miễn là bạn không để mình bị lôi kéo bởi những ảnh hưởng xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy 10/8/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất luôn linh động trong công việc của bản thân.

Ngày thứ Bảy 10/8/2024 tuổi Tuất có bước tiến mới trong công việc, sự nghiệp thăng tiến sau thời gian cố gắng.

Công việc: Người tuổi Tuất sau thời gian có bước tiến mới trong công danh, sự nghiệp vững vàng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm, Tuất chưa thực sự mở lòng vì bất kì ai, luôn muốn rong chơi, tự do.

Tài lộc: Về mặt tài chính, không còn nợ nhiều, bạn đã chăm chỉ làm việc và bắt đầu có dư.

Sức khoẻ: Bạn học cách thiền định, để bản thân thư giãn, thoải mái đầu óc, làm việc tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.