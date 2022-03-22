Đúng 12h ngày thứ Tư (23/3), top con giáp được quý nhân nâng đỡ nên phát tài phát lộc cực lớn, hốt hết lộc lá trời ban, "tiền đẻ ra tiền"

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 09:30

3 con giáp này sẽ được được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, thậm chí có người được tạo điều kiện làm giàu trong nháy mắt.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 23/3 chỉ rõ quý nhân của người tuổi Sửu sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. Thời gian tới, tuổi Sửu sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ, đưa đường dẫn lối giúp họ tìm được hướng đi riêng trong công việc, đồng thời họ còn được tạo cơ hội bộc lộ tài năng, có khả năng sẽ thành công vang dội.

Trong vòng 3 tháng tới, chỉ cần tuổi Sửu tiếp tục giữ vững tinh thần chăm chỉ, siêng năng như họ đã từng thì nhất định sẽ sở hữu được cuộc sống vui tươi như mong đợi. Trong năm 2022 này, những người tuổi Sửu dễ dàng tìm được những điều tốt đẹp giá trị, thậm chí có người có khả năng đổi đời.

Tuổi Mùi

Cái tên  được nhắc tới trong số các con giáp có vận may lội ngược dòng ngày 23/3 này không phải ai khác chính là người tuổi Mùi.

 

Đúng 12h ngày thứ Tư (23/3), top con giáp được quý nhân nâng đỡ nên phát tài phát lộc cực lớn, hốt hết lộc lá trời ban, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Trong những tháng đầu năm 2022, tuổi này cũng có một vài cơ hội tốt nhưng chưa thực sự rõ ràng, không vì hoàn cảnh khách quan tác động thì cũng là do Mùi thiếu sự nhanh nhạy nên để lỡ mất. Cứ thế, cuộc sống của con giáp này cho tới hiện tại vẫn đang giậm chân tại chỗ khiến họ khá sốt ruột.

 

Nhưng mọi chuyện sẽ rất khác trong ngày 23/3, đón vận may lội ngược dòng, lần này những chú Dê khó có thể ngồi yên nhìn cơ hội trôi qua đáng tiếc trước mắt mình. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ được được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, thậm chí có người được tạo điều kiện làm giàu trong nháy mắt.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ cũng là những người cầu tiến, không ngừng học hỏi và vươn lên trong cuộc sống. Họ không ngại khó khăn, không ngại thất bại.

Tuy nhiên, con giáp này sống khá đơn giản, bộc trực. Họ có nhiều mưu cầu và dự định trong cuộc sống. Những người này mang trong mình lý tưởng cao cả. Chỉ cần nắm bắt được đúng thời cơ thì họ rất dễ trở nên giàu có.

Tử vi ngày 23/3 chỉ rõ, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp may mắn ở cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Bản mệnh có nhiều cơ hội học tập và nâng cao tay nghề. Nhờ vậy mà sự nghiệp ngày càng phát triển.

Người làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt. Dần tìm được nguồn hàng tốt, kết hợp được với bạn làm ăn uy tín nên việc làm ăn phát triển tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Từ khóa:   con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót