Đúng 12 giờ trưa mai (16/6/2022): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 4 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vô như nước, bao nhiêu của nả thiên hạ kéo hết về nhà, phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 05:40

Sách tử vi định sẵn đúng 12 giờ trưa ngày 16/6, 4 con giáp có tên dưới đây tha hồ hốt tài lộc vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân thông minh lại có tài ăn nói nên đi đâu cũng được bạn bè yêu quý. Đặc biệt, con giáp này rất nỗ lực vì bản thân và vì gia đình. Họ yêu thương gia đình mình và luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp cho người thân vì vậy lúc nào cũng giàu ý chí phấn đấu.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/6/2022): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 4 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vô như nước, bao nhiêu của nả thiên hạ kéo hết về nhà, phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi học có nói, đúng 12 giờ trưa ngày 16/6, con giáp này chắc chắn được thăng quan tiến chức, có số làm đại gia, cuộc sống sung túc, giàu sang vô cùng. Chính bạn cũng không thể tin nổi tình hình tài chính lại lên cao như thế. Kinh doanh thắng lớn, có quý nhân phù trợ, đối tác tin cậy và cấp trên giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tiền lương và tiền hoa hồng cũng là con số đáng nể đó.

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu nhân hậu, hiền lành nên đi đâu cũng được quý nhân phù hộ. Cuộc sống của những chú Trâu luôn gặp nhiều may mắn nên dù bị hung vận bủa vây, tiểu nhân quấy phá vẫn có thể bình an vô sự vượt qua tất cả.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/6/2022): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 4 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vô như nước, bao nhiêu của nả thiên hạ kéo hết về nhà, phất lên thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trưa ngày 16/6 này chính là thời hoàng kim của Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 bởi đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Túi tiền của bạn sẽ chật cứng tiền nên không chỉ trong ngày này mà từ đây đến cuối năm người tuổi Hợi sẽ nhập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Hợi

Nngười tuổi Hợi là những người sống lý trí, chu đáo và tài năng. Con giáp này luôn đặt gia đình ở một vị trí đặc biệt trong tim. Có thể nói rằng, tuổi Hợi làm gì cũng hướng về gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để lo cho người thân của mình cuộc sống tốt nhất.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/6/2022): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 4 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vô như nước, bao nhiêu của nả thiên hạ kéo hết về nhà, phất lên thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày mai (16/6) vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi vô cùng may mắn, quý bạn được Cát Linh chiếu mệnh nên việc làm ăn kinh doanh thuận lợi. Tiền bạc về tay không ít. Từ đây tới cuối năm người tuổi Hợi được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, tha hồ vùng vẫy trong đống tiền, đồng bạc. Công việc của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, vượng sắc hơn bản thân mong muốn. Thời gian trước dù bạn có gặp nhiều biến cố nhưng chỉ cần vượt qua thời kỳ đó, bạn sẽ vươn lên dẫn đầu, tiền bạc chạm đỉnh.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Con giáp tuổi Dậu tự tạo cho mình động lực mạnh mẽ để vượt qua trở ngại, đạt tới thành công. Người tuổi này tính tình khiêm tốn, cẩn trọng, có chính kiến rõ ràng. Con giáp này ham học hỏi và giữ tinh thần học tập suốt đời để không bị tụt hậu.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/6/2022): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 4 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vô như nước, bao nhiêu của nả thiên hạ kéo hết về nhà, phất lên thành đại gia - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết, kể từ trưa ngày 16/6, tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn. Trong khi những người làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức, tăng lương ngày càng rộng mở.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc

Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026