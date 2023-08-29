Đúng 11 ngày tới (30/8 - 9/9), 3 con giáp tiền tài miễn chê, phú quý miễn bàn, cuộc sống phất lên phượng hoàng, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 16:35

Tử vi dự báo, trong 11 ngày tới, top 3 con giáp này rất may mắn, vận mệnh hanh thông, vượng vận quý nhân nên kiếm tiền dễ hơn bao giờ hết.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Dự đoán 11 ngày tới, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong mọi đường phát triển của bản thân. Cụ thể, Ngọ dễ gặp được quý nhân là những người đống chí hướng, mục tiêu trợ mệnh cho vận trình của Ngọ đi lên nhanh chóng.

Với những người cùng chung quan điểm thì việc hợp tác lại càng suôn sẻ, thuận lợi. Đồng thời nhờ có sự hậu thuẫn của Lục hợp nên dự án lên kế hoạch đến đâu được thực hiện ngay đến đó. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để kết giao, mở rộng quan hệ, kí kết hợp đồng với những đối tác lớn có uy lực trong lĩnh vực bạn theo đuổi. Nhờ vậy mà tiền kiếm về cực kỳ nhiều, giúp cuộc sống của Ngọ ngày càng ổn định hơn.

Đúng 11 ngày tới (30/8 - 9/9), 3 con giáp tiền tài miễn chê, phú quý miễn bàn, cuộc sống phất lên phượng hoàng, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường khá nhanh nhạy nhận ra vấn đề trong cuộc sống. Họ nắm bắt vững vàng cơ hội kiếm tiền, tạo ưu thế nơi làm việc khiến cả lãnh đạo và đồng nghiệp đều tấm tắc khen ngợi.

Theo tử vi, trong 11 ngày tới, người tuổi Mùi làm kinh doanh được quý nhân xuất hiện giới thiệu cho các mối quan hệ, những mối đầu tư dài lâu. Mùi được hậu thuẫn nên việc thu về lợi nhuận nằm gọn trong tay. Những người giàu kinh nghiệm sẽ tự biết cách nhận định đầu tư chính xác và dẫn đầu xu thế. Thậm chí một số người còn tạo ra tiếng vang lừng lẫy trong giới kinh doanh, thu về tay một khoản lãi gấp bội phần. Bản mệnh sở hữu vận may hơn người trong giai đoạn này, thậm chí còn có cơ hội trúng số tiền tỷ.

Đúng 11 ngày tới (30/8 - 9/9), 3 con giáp tiền tài miễn chê, phú quý miễn bàn, cuộc sống phất lên phượng hoàng, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 11 ngày tới, người thổi Hợi càng hiểu thêm về sức mạnh của mình. Hợi xác định được con đường đi đúng đắn hơn bao giờ hết. Bản mệnh có tính cách khôi hài, hòa hợp, cởi mở nên càng được quý nhân yêu mến, giúp đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Hợi hãy cứ yên tâm làm những điều đã ấp ủ từ lâu nay.

Người làm công ăn lương nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ lọt vào mắt xanh cấp trên. Chẳng những Hợi nhận về lời tuyên dương mà còn đạt được vị trí mới. Đường tài lộc có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên thành công tìm đến Hợi nhanh hơn dự kiến.

Đúng 11 ngày tới (30/8 - 9/9), 3 con giáp tiền tài miễn chê, phú quý miễn bàn, cuộc sống phất lên phượng hoàng, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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