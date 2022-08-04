Đúng 10h sáng ngày 4/8/2022, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên sổ đỏ, đụng tới đâu may mắn tới đó, tài khoản liên tục nảy số, giẫm trúng hố vàng hố bạc

Theo tử vi , thời gian này, người tuổi Tuất sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Tuất được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Tuổi Tỵ biết nhìn xa trông rộng, mọi việc đều được tuổi Tỵ tính toán kỹ và nằm trong tầm kiểm soát. Đúng 10 sáng hôm nay, Tỵ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Tỵ một khối tài sản khá lớn.

Đây là thời điểm may mắn của người tuổi Tuất, giúp Tuất phát tài phát lộc, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác. Ra đường gặp quý nhân, về nhà có bề trên hộ mệnh nên người tuổi này nhất định phải giàu, rung đùi hái lộc trong thời gian tới.

Nếu trước đó người tuổi Tỵ đôi khi gặp phải kẻ tiểu nhân quấy phá thì trong thời gian này đúng là độc trị độc người tuổi Tỵ sẽ không phải vất vả, chạy vạy đủ việc nữa mà vận may tự tìm tới thận cửa, tài khoản cũng nhờ đó mà nảy số ầm ầm.

Nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên người tuổi Tỵ giống như "Hổ mọc thêm cánh", tài lộc vô cùng bùng nổ mạnh mẽ khiến tiền bạc nảy số ầm ầm tiêu không hết. Trên con đường sự nghiệp không những có những bước phát triển rực rỡ, tiền tài chảy vào túi ào ào.

Đúng 10 sáng hôm nay, Tỵ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt, con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao.

Đúng 10h sáng hôm nay, tài chính của Dậu cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Dù làm gì tuổi Dậu cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Dậu nhận được sự giúp đỡ của Tam Hội nên có khả năng gặp được quý nhân dẫn được chỉ lối. Trong lĩnh vực tiền bạc, con giáp này có thể làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, mang đến nhiều lợi ích cho công việc, thu về khoản lợi nhuận đáng mong chờ.

Đúng 10h sáng hôm nay, tài chính của Dậu cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.