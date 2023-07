Đúng 10h sáng ngày 4/8/2022, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên sổ đỏ, đụng tới đâu may mắn tới đó, tài khoản liên tục nảy số, giẫm trúng hố vàng hố bạc

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo, đúng 10 sáng hôm nay, nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Tuất có bước phát triển mới. Con giáp tuổi Tuất có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Tuất có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Theo tử vi, thời gian này, người tuổi Tuất sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Tuất được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.