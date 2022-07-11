Đúng 10h ngày mai (12/7), lời tiên tri đã truyền, 3 con giáp nắm chặt mệnh giàu, tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, công danh sự nghiệp phát triển hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 10:28

Đúng 10h ngày mai (12/7), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, công danh sự nghiệp phát phát triển không ngừng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới vận trinh lên hương, cát lộc muôn lối. Con giáp may mắn này luôn chủ động trong công việc nên sớm có thể đây nhanh những kế hoạch và giảm bớt áp lực công việc trong thời gian tới. Tiền tài kiếm được trong thời gian này là không hề ít. Con giáp mặc sức chi tiêu, không cần lo nghĩ đến chuyện tài chính. Nhìn chung, vận trình phía trước của bản mệnh không có gì đáng ngại.

Gia đạo êm ấm, bạn có được những sự chăm sóc khá bất ngờ từ người thân. Chuyện gia đình hài hòa cũng giúp bạn vui vẻ hơn trước và cũng thuận lợi khi cần bàn và đưa ra các quyết định chung.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới vận trinh lên hương, cát lộc muôn lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới tiền bạc dư dả, vận trỉnh lên hương. Cát tinh Tam Hội xuất hiện giúp con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh những chuyển biến tích cực về phương diện tài chính. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ những nghề tay trái của mình. Đây là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả trong suốt thời gian qua.

Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp không phải tự nhiên mà có, bạn luôn biết cách cư xử khéo léo để không làm mích lòng ai.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới tiền bạc dư dả, vận trỉnh lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới cát lộc dư dả. Mọi việc của con giáp diễn ra vô cùng thuận lợi, bạn làm việc chăm chỉ nên hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu nổi bật. Tình hình tài chính khởi sắc, con giáp tiêu tiền thoải mái, không cần lo lắng tới các khoản chi tiêu hàng ngày.

Về tình cảm, người độc thân nên buông bỏ quá khứ để bắt đầu mối quan hệ mới, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới cát lộc dư dả. Mọi việc của con giáp diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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