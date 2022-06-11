Trong cuộc sống, Bạch Dương luôn tiên phong trong mọi việc. Mặc dù tính hấp tấp, nóng nảy của Bạch Dương có thể khiến cung Hoàng đạo này mắc phải nhiều sai lầm nhưng đây cũng là ưu điểm giúp Bạch Dương có thể làm những việc mà người khác không làm được.

Bạch Dương là cung Hoàng đạo nhiệt tình, năng nổ và rất hoạt bát. Cung Hoàng đạo này tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện có thể xảy ra trong cuộc sống. Bởi thế mà dù gặp phải khó khăn hay trở ngại gì thì Bạch Dương cũng đều có thể vượt qua được.

Bảo Bình nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao phó mà không gặp bất cứ những trở ngại nào cả. Bạn cứ thế băng băng trên con đường thăng tiến tới thành công phía trước mà mình mong muốn.

Trong 10 ngày tới, vận khí của Bạch Dương trở nên vô cùng hưng thịnh, khiến cho bất kể Bạch Dương làm gì cũng đều thành công một cách rực rỡ. Trong mùa hè này, sự nghiệp của Bạch Dương sẽ có những bước đột phá lớn, thành công bạn đạt được có thể mang đến một nguồn tài chính khổng lồ, giúp bạn không cần phải lo lắng bất kì điều gì nữa.

Tình hình tài chính của bạn sẽ không gặp phải nhiều biến động trong 10 ngày tới. Bảo Bình có thể chi tiêu một cách thoải mái với số tiền mà bản thân đang có nhé. Bên cạnh đó những món đồ bạn ưa thích cũng sẽ được rinh về một cách không ngần ngại.

Với việc tập luyện chăm chỉ bạn sẽ có thể dễ hiểu thôi khi mà thể trạng của mình đang có vẻ khá hơn rất nhiều. Bảo Bình nên tiếp tục duy trì tinh thần này, bệnh tật sẽ không dám hỏi thăm.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử là cung Hoàng đạo thuộc nhóm Lửa giống Bạch Dương nên cũng là một người tràn đầy năng lượng, tích cực, hào phóng. Sư Tử thích được trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, bởi vậy mà cung Hoàng đạo này luôn cố gắng trau dồi để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đây cũng là người tài giỏi, năng động, luôn có thể đối mặt với nghịch cảnh bằng thái độ tích cực, lạc quan nhất.

Sư Tử trong cuộc sống là người rất hào phóng, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Chính bởi sự hào sảng đó mà đi đâu Sư Tử cũng được mọi người yêu mến, quý trọng. Trong đời, Sư Tử gặp được rất nhiều quý nhân và sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi cung Hoàng đạo này gặp khó khăn.

Trong 10 ngày tới, vận khí của Sư Tử trở nên rất hưng thịnh. Điều đó giúp cho Sư Tử bất kể làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, trong thời gian này, Sư Tử có thể phát huy được sức mạnh của bản thân, thể hiện cho người khác thấy tài năng của mình. Qua đó, Sư Tử sẽ nhận được rất nhiều đánh giá tốt về năng lực. Ngoài ra, tài vận của Sư Tử trong khoảng thời gian này cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.

Xử nữ (23/8 - 22/9)

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Xử Nữ có vận trình tài lộc trong vòng 10 ngày tới. Tài vận của Xử Nữ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi Xử Nữ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, Xử Nữ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình. Nhận được ngôi sao may mắn, Xử Nữ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, Xử Nữ không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, trong 10 ngày tới, Xử Nữ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong tháng 6 này có lẽ Xử Nữ cũng chưa từng nghĩ đến.

Có thể nói, Xử Nữ là một trong những cung hoàng đạo có vận trình sáng sủa nhất trong nửa cuối tháng 6, tuy không tới mức liên tiếp gặp may mắn nhưng cũng không quá vất vả, bận rộn. Trong thời gian này, Xử Nữ nhận nhiều phúc khí, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả