Đúng 10 ngày cuối tháng 4, Chính Tài hộ mệnh, 3 con giáp này thuận lợi làm giàu, thành công vang dội, vạn sự hanh thông, cầu được ước thấy, mắn mắn ngập tràn, nhàn nhã hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 23:58

Theo tử vi 10 ngày cuối tháng 4, hưởng trọn điềm lành từ Chính Tài, 3 con giáp này thực hiện được ước mơ làm giàu, ôm trọn tiền tài và của cải, công danh vượng phát, tiền túi nặng trĩu.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vượng vận quý nhân trong 10 ngày cuối tháng 4. Họ biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống của con giáp may mắn này càng ngày càng khởi sắc

Không chỉ thế, trong giai đoạn này, những người tuổi Sửu đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Gia đình sẽ có quý nhân phù trợ, trong số bạn bè cũng có người rất có năng lực. Nhờ đó, họ liên tục được trợ giúp để phát triển vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

con giap may man 1
Người tuổi Sửu vượng vận quý nhân trong 10 ngày cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4 cho biết, Tỵ có sự nghiệp, tài vận và cả đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có quý nhân giúp đỡ dẫn đường nên Tỵ có thể kiếm được khối tài sản lớn.

Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Không những sự nghiệp vượng phát, con giáp này còn vượng vận đào hoa. Những ai đang độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

con giap may man 2
Tử vi 10 ngày cuối tháng 4 cho biết, Tỵ có sự nghiệp, tài vận và cả đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể -  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân được cát tinh hộ mệnh. Ngôi sao may mắn này sẽ không ngừng trợ giúp để bạn mọi việc thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 4, vận thế của người tuổi Thân chuyển biến tích cực, mọi điều đen đủi đều có thể hoá giải.

Từ đó, sự nghiệp, tiền bạc sẽ không ngừng sinh sôi, người tuổi Thân sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, chỉ cần biết nắm bắt chắc chắn sẽ thu về những kết quả tốt đẹp ngoài dự tính. Ngoài ra, những cơ hội phát tài cũng sẽ đến với con giáp may mắn này, giúp cho cuộc sống của bạn ngày càng sung túc.

con giap may man 3
 Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 4, vận thế của người tuổi Thân chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (22/4 - 24/4), Thiên Tài vung tay ban phước, 3 con giáp này hưởng trọn tài lộc, chạm đỉnh thành công và danh vọng, ôm hết của cải trong thiên hạ

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (22/4 - 24/4), Thiên Tài vung tay ban phước, 3 con giáp này hưởng trọn tài lộc, chạm đỉnh thành công và danh vọng, ôm hết của cải trong thiên hạ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/4 - 24/4) cho hay, nhờ có sự hỗ trợ từ Thiên Tài, 3 con giáp này ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, vạn sự hanh thông phấp phới, tiền của đề huề, vững bước đến thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 10 ngày cuối tháng 4 tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 31 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người