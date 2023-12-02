Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 19:36

Tuổi Tý, Tuổi Mùi, Tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui công danh, tài lộc khi sang 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch.

Tuổi Tý

Được biết đến với khả năng nhìn xa trông rộng và biết tích lũy. Trước những khó khăn của cuộc sống, Tuổi Tý sẽ không cam chịu mà luôn tìm cách vươn lên. Chính vì tinh thần của một chú chuột thông minh, kiên định mà người tuổi Tý luôn có một cuộc sống tốt hơn.

Sang 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Tý sẽ gặp nhiều chuyện vui. Cả công việc và tài vận của những chú chuột sẽ có chuyển biến tích cực. Nếu đang gặp khó khăn, các bạn sẽ tìm ra được cách tháo gỡ. Thậm chí, tuổi Tý có thể đổi vận không ngờ, chuẩn bị hốt bạc, mua nhà, tậu xe.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những chú dê được biết đến với đặc điểm hiền lành, kiên nhẫn. Chính vì vậy mà họ thường được những người xung quanh yêu mến, có quý nhân phù trợ. Khi đã kinh qua mọi khó khăn, người tuổi Mùi sẽ được công thành danh toại.

Tử vi dự đoán, sang 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón chờ những điều bất ngờ về công việc, tài vận và cả đời sống tinh thần. Nếu bạn làm công ăn lương thì sẽ được thăng quan tiến chức hoặc công việc suôn sẻ. Nếu kinh doanh buôn bán cũng sẽ buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi có nói, thời gian qua, những người tuổi Dần nên họ sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bản thân những chú hổ luôn kiên cường, bản lĩnh thì không bao giờ cam chịu số phận. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và sẽ sớm gặt hái được thành công.

Sang 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dần làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Con giáp này làm kinh doanh, đầu tư sẽ gặt hái tài lộc, dân làm thuê cũng lương thưởng dồi dào. Chỉ cần bạn mở lòng và quyết đoán thì nhất định thành công sẽ đến.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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