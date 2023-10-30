Đúng 10 ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp hái bộn tiền bạc, vàng tích đầy hủ, hung biến thành cát, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 05:15

Theo tử vi, đúng 10h ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong vận trình, công việc hanh thông, tài lộc vượng phát.

Tuổi Sửu

Có thể nói, người tuổi Sửu đã trải qua một khoảng thời gian vận trình lận đận, công việc không được như mong muốn. Tuy nhiên theo tử vi, đúng 10h ngày 16/9 âm lịch, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Cụ thể, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc.

Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới, người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ. Vận may cũng sẽ giúp người tuổi Sửu thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ.

Đúng 10 ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp hái bộn tiền bạc, vàng tích đầy hủ, hung biến thành cát, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không thể không nhắc đến tuổi Dần trong danh sách những con giáp thuận lợi công việc lẫn tài lộc vào đúng 10h ngày 16/9 âm lịch. Theo tử vi, tuổi Dần vốn là những người rất có tài, luôn tự tin, sống cởi mở và có tầm nhìn xa trông rộng. Tài lãnh đạo là điểm nổi bật ở con giáp này. Vận trình thuận lợi hơn lại được quý nhân giúp sức, con giáp này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ, trầm trồ.

Vận may tài lộc của con giáp này sẽ còn kéo dài tới cuối năm. Tuy nhiên, những chú Hổ cũng cần nhớ lời khuyên, chớ giữ cái tôi quá lớn. Đôi khi con giáp này vì tự kiêu mà coi thường những lời góp ý của người xung quanh. Bên cạnh đó, tiền bạc rủng rỉnh một cách nhanh chóng song tuổi Dần cũng phải nhớ đến điềm báo hao tài trong tháng cô hồn. Bản mệnh cần chi tiêu có kế hoạch hơn, thay vì thấy có tiền mà tiêu xài hoang phí. 

Đúng 10 ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp hái bộn tiền bạc, vàng tích đầy hủ, hung biến thành cát, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, tuổi Mùi chính là con giáp có sự chuyển biến mạnh mẽ vào đúng 10h ngày 16/9 âm lịch. Con giáp này có thể còn gặp chút khó khăn, vướng mắc song mọi chuyện đã là quá khứ, tuổi Mùi hãy đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước. Những chú Dê vốn trời sinh rất có năng lực, đặc biệt là khả năng sáng tạo. Bản mệnh biết cách nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để thể hiện khả năng của mình, chứng tỏ bản thân. Con giáp này cũng không ngại khó khăn mà chùn bước. 

Con giáp này sẽ đón nhận những niềm vui bất ngờ về công việc. Bản thân nỗ lực, lại nhận thêm được sự giúp đỡ của quý nhân nên thành công là điều nằm trong tầm tay với những chú Dê. Sự thuận lợi trong công việc cũng kéo theo vận trình tài lộc của tuổi Mùi thăng hoa. Bản mệnh có cơ hội thăng chức tăng lương hay có khoản thu phụ. 

Đúng 10 ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp hái bộn tiền bạc, vàng tích đầy hủ, hung biến thành cát, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nắm chắc suất giàu sang, vận chói lóa như mặt trời, mở cửa là tiền nhét đầy túi

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nắm chắc suất giàu sang, vận chói lóa như mặt trời, mở cửa là tiền nhét đầy túi

Dưới đây là 3 con giáp vì sự kiên trì, chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua mà được đền đáp xứng đáng trong nửa đầu tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 16/9 âm lịch tử vi giữa tháng 9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 45 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương