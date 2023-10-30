Đúng 10 ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp hái bộn tiền bạc, vàng tích đầy hủ, hung biến thành cát, sự nghiệp lên hương

Theo tử vi, đúng 10h ngày 16/9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong vận trình, công việc hanh thông, tài lộc vượng phát.

Tuổi Sửu Có thể nói, người tuổi Sửu đã trải qua một khoảng thời gian vận trình lận đận, công việc không được như mong muốn. Tuy nhiên theo tử vi, đúng 10h ngày 16/9 âm lịch, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Cụ thể, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới, người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ. Vận may cũng sẽ giúp người tuổi Sửu thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Không thể không nhắc đến tuổi Dần trong danh sách những con giáp thuận lợi công việc lẫn tài lộc vào đúng 10h ngày 16/9 âm lịch. Theo tử vi, tuổi Dần vốn là những người rất có tài, luôn tự tin, sống cởi mở và có tầm nhìn xa trông rộng. Tài lãnh đạo là điểm nổi bật ở con giáp này. Vận trình thuận lợi hơn lại được quý nhân giúp sức, con giáp này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Vận may tài lộc của con giáp này sẽ còn kéo dài tới cuối năm. Tuy nhiên, những chú Hổ cũng cần nhớ lời khuyên, chớ giữ cái tôi quá lớn. Đôi khi con giáp này vì tự kiêu mà coi thường những lời góp ý của người xung quanh. Bên cạnh đó, tiền bạc rủng rỉnh một cách nhanh chóng song tuổi Dần cũng phải nhớ đến điềm báo hao tài trong tháng cô hồn. Bản mệnh cần chi tiêu có kế hoạch hơn, thay vì thấy có tiền mà tiêu xài hoang phí.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Theo tử vi, tuổi Mùi chính là con giáp có sự chuyển biến mạnh mẽ vào đúng 10h ngày 16/9 âm lịch. Con giáp này có thể còn gặp chút khó khăn, vướng mắc song mọi chuyện đã là quá khứ, tuổi Mùi hãy đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước. Những chú Dê vốn trời sinh rất có năng lực, đặc biệt là khả năng sáng tạo. Bản mệnh biết cách nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để thể hiện khả năng của mình, chứng tỏ bản thân. Con giáp này cũng không ngại khó khăn mà chùn bước. Con giáp này sẽ đón nhận những niềm vui bất ngờ về công việc. Bản thân nỗ lực, lại nhận thêm được sự giúp đỡ của quý nhân nên thành công là điều nằm trong tầm tay với những chú Dê. Sự thuận lợi trong công việc cũng kéo theo vận trình tài lộc của tuổi Mùi thăng hoa. Bản mệnh có cơ hội thăng chức tăng lương hay có khoản thu phụ. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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