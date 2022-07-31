Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, tài lộc 'đơm hoa kết trái', 3 con giáp này làm ăn hưng vượng, tiền đẻ ra tiền, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 21:28

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, vào đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thành toại, tài lộc lên hương, vạn sự như ý.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

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Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Họ là người năng nổ, có tinh thần trách nhiệm và luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu. Con giáp này không hài lòng với những gì mình đã có và không ngừng phấn đấu vươn lên.

Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp may mắn này biết nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh thì buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên.

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Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, có Tam Hợp che chở nên vận trình của tuổi Dần rất rực rỡ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu.

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Đúng 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/8/2022, có Tam Hợp che chở nên vận trình của tuổi Dần rất rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

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