Đúng 0h ngày 30/4, vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, 3 con giáp đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên, vạn sự như ý

Đúng ngày 30/4, con giáp may mắn có quý nhân phù trợ. Bản mệnh có phúc khí dồi dào, lại được quý nhân phù trợ nên làm đầu gặt đấy, vượng đường thăng tiến. Người tuổi này nếu làm kinh doanh cũng gặp được bạn làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực hết mình, con giáp này nhận được thành quả xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, dịu dàng, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có trí lực tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù vận khí kém, gặp nhiều khó khăn, trở ngại, họ vẫn làm việc chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Người tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, hào phóng, có chí tiến thủ. Trong bất cứ công việc gì, con giáp này luôn thể hiện được tình thần trách nhiệm, cầu tiến và ham học hỏi. Họ luôn sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Đúng ngày 30/4, người tuổi này có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội. Vận thế của bản mệnh đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

Đúng ngày 30/4, người tuổi này có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân

Người sinh năm Thân rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Họ mang tính cách hài hước, thích làm mọi người vui vẻ. Trong công việc, họ là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Người tuổi Thân từ nhỏ đã tự lập, thường tự mình làm tất cả mọi việc thay vì nhờ cậy người khác.

Tử vi ngày 30/4 dự đoán, vận trình tài lộc của bản mệnh không ngừng tăng lên. Họ cầu tài được tài, cầu lộc, được lộc, thu nhập từng bước tăng lên. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán chạy, được giá so với năm trước. Người làm công ăn lương thì nhận được thêm nhiệm vụ, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm, người tuổi này thu hái bộn tiền, hầu bao căng chặt.

Tử vi ngày 30/4 dự đoán, vận trình tài lộc của bản mệnh không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.