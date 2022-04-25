49 ngày tới trời yên biển lặng, 3 con giáp chuyển vận thành công, TỤ TÀI TÍCH LỘC phú quý khó ai sánh bằng, kể từ đây vươn mình thành đại gia đất đai

Tâm linh - Tử vi 25/04/2022 18:19

49 ngày tới, 3 con giáp may mắn nhận nhiều lộc trời ban nên chuyển vận thành công, tụ tài, tích lộc phú quý khó ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn có tính tình vui vẻ, hoạt bát, rất thông minh nên thường bị kẻ khác đố kị, ghen ghét; hay phải đối mặt với rất nhiều chuyện xui xẻo. Họ cũng hay bị cảm xúc lấn át lý trí, mắc bệnh suy nghĩ nhiều, hay cả nể khiến bản thân thiếu sáng suốt để lựa chọn những cơ hội tốt. 

Tuy nhiên, thời điểm 49 ngày tới đây thì mọi khó khăn người tuổi Mão phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi họ có quý nhân giúp đỡ sau lưng. Đây là thời kỳ cực thịnh của con giáp may mắn, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà.

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49 ngày tới đây thì mọi khó khăn người tuổi Mão phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có ý chí phấn đấu rất mạnh mẽ, càng thất bại, khó khăn thì họ lại càng cố gắng thêm 3 phần sức lực. Họ luôn quan niệm mình phải tự thân vận động, không thích dựa dẫm hay xu nịnh kẻ khác. Bởi vậy mà đôi khi con giáp này bị cô lập, các sếp không chú ý.

Thời điểm 49 ngày tới đây chính là lúc diễn ra sự đột phá mãnh liệt của bản mệnh. Bạn dần bước vào giai đoạn ổn định và thăng hoa trong công việc. Những thành công của bạn này cũng nhờ 1 phần sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên vì họ nhận ra sự cố gắng bền bỉ của người tuổi Dần nên hết lòng chỉ dạy.

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Thời điểm 49 ngày tới đây chính là lúc diễn ra sự đột phá mãnh liệt của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 49 ngày tới, tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt sẽ bất ngờ “dậy sóng” nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Bên cạnh đó, bản mệnh còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng “cá kiếm” được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

Bên cạnh đó, bản mệnh là con giáp may mắn có vận quý nhân cực vượng nên có thể dễ dàng hóa giải, thoát khỏi nguy nan, thậm chí từ đáy sâu bùn lầy đứng dậy sáng lòa.

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Trong 49 ngày tới, tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt sẽ bất ngờ “dậy sóng” nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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