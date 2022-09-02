Đúng 0h của 15 ngày tới 3 con giáp này cần đề phòng coi chừng tiểu nhân hãm hại, khó mà yên thân, gặp nhiều trở ngại trong công việc, hao tốn tiền của, tiền bạc hết sạch bách

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 05:04

Trong 15 ngày này, những con giáp này cần cẩn trọng do có khả năng sẽ bị người khác chơi xấu.

Tuổi Thân

Trong 15 ngày tới, tuổi Thân nên cẩn thận trọng kẻo bị phá tài, lừa đảo dẫn đến hao tốn tiền của. Đặc biệt, cần hết sức chú ý khi làm những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng.

Đúng 0h của 15 ngày tới 3 con giáp này cần đề phòng coi chừng tiểu nhân hãm hại, khó mà yên thân, gặp nhiều trở ngại trong công việc, hao tốn tiền của, tiền bạc hết sạch bách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, ý thức rõ ràng về những khoản tiền mình kiếm được để tránh tiêu xài lãng phí, mất kiểm soát. Ngoài ra, bản mệnh cần tránh xa những trò cờ bạc đỏ đen, nếu không làm được bao nhiêu cũng sẽ tiêu tan hết. 

Tuổi Tuất

15 ngày tới, tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với khá nhiều biến động trong vận trình, đặc biệt là về tài vận. Theo tử vi, tuổi Tuất kiếm được tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay.

Trong thời gian này, tuổi Tuất cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định, lựa chọn sai lầm. Bản mệnh vốn tính phóng khoáng, muốn giúp đỡ người khác song lại không nghĩ đến khả năng mình bị họ lợi dụng. Tuổi Tuất rất dễ dàng sa vào việc chi tiêu quá đà, chi tiêu mất kiểm soát.

Cụ thể, theo tử vi, tuổi Tuất sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền bạc cho các thói quen mua sắm hay giải trí. Nếu tuổi Tuất không cân đối lại thu chi của mình, thậm chí có thể phải đối mặt với rủi ro khá lớn.

Đúng 0h của 15 ngày tới 3 con giáp này cần đề phòng coi chừng tiểu nhân hãm hại, khó mà yên thân, gặp nhiều trở ngại trong công việc, hao tốn tiền của, tiền bạc hết sạch bách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có sao hung tinh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù 15 ngày này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động.

Bởi vì đằng sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể vin vào để hại chính bạn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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