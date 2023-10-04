Dự đoán từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, TIỀN TỶ chui vào túi, cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 17:59

Rũ sạch vận đen, những con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, giàu sang chạm đỉnh từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch.

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp tử tế, chân thành, biết cách đối nhân xử thế nên tích được rất nhiều phúc đức. Từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch, con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng. Thu nhập tăng cao, tình tiền viên mãn, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc trời đã an bài cho Mão.

Con giáp may mắn này sẽ càng vượng vận tài lộc, muốn khổ cũng không được. Người tuổi Mão sẽ lắm của nhiều tiền, liên tục đón hỷ sự vào nhà khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ hờn ghen. 

Dự đoán từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, TIỀN TỶ chui vào túi, cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch, sao Chính Ấn soi chiếu, thần tài ghi tên trong sổ vàng nên Mùi sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện đáng nể nên Mùi chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

Mùi sẽ đỏ tình đỏ tiền, công danh xán lạn, hạnh phúc ấm êm bên một nửa hoàn hảo của đời mình. Nếu đang đứng trước những cơ hội mới, Mùi hãy nắm bắt ngay. Đây không chỉ là thời cơ để Sửu đổi đời mà còn là dịp để họ khẳng định tài năng, chứng minh thực lực chốn công sở.

Dự đoán từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, TIỀN TỶ chui vào túi, cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần tài dúi tiền vào tay, cát tinh hết lòng nâng đỡ nên Tuất dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng có của ăn của để chất đống từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa viên mãn nên Tuất tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi, két lúc nào cũng chật cứng tiền. 

Tuất nổi tiếng là con giáp thông minh, bản lĩnh, có gan làm giàu. Thế nên, dù gia đình nghèo khó Dần vẫn tự lực cánh sinh để vươn lên đổi đời, có cuộc sống đủ đầy sung túc. Nằm duỗi mà ăn, tiền tài đỏ chót như son nên thời gian này, Tuất sẽ phất lên ngoạn mục, nhà xe chờ sẵn. 

Dự đoán từ ngày 21/8 đến 28/8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, TIỀN TỶ chui vào túi, cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

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