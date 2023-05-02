Dự đoán tháng 5 và 6 là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 16:58

Tử vi cho biết, bước sang tháng 5 và 6, 3 con giáp này chuẩn bị đón thời kỳ đỉnh điểm giàu sang. Tiền bạc dư dôi, vận may ngập lối, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng 5 và 6 dự đoán là thời gian hoàng kim của tuổi Dậu, đặc biệt là trong công việc. Tuổi Dậu tìm được cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, làm gì cũng ra tiền, thăng chức bất ngờ. Nếu con giáp này có dự án làm riêng kinh doanh thì cũng bùng nổ khởi sắc.

Tử vi còn cho biết, tuổi Dậu nên tin tưởng vào khả năng của bản thân, đừng bỏ qua những cơ hội quý giá trước mắt. Với bản tính chăm chỉ, siêng năng thì cuộc đời của tuổi Dậu về phần tiền bạc chảy vào túi liên tục, không phải lo thiếu thốn.

Dự đoán tháng 5 và 6 là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, bước sang tháng 5 và 6, tuổi Thân sẽ nhận được phước đức từ ơn trên. Vận may của tuổi Thân bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Nhất là người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được quý nhân, có được hợp đồng tiền tỷ.

Tuổi Thân làm công ăn lương sẽ có nhiều vận may, cùng tinh thần sảng khoái, làm gì cũng đạt hiệu quả cao. Con giáp này còn được cấp trên trọng dụng. Tuổi Thân nên dồn hết sức vào thời điểm này để làm ăn, thành quả thu về sẽ khiến họ bất ngờ.

Dự đoán tháng 5 và 6 là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi con giáp, bước sang tháng 5 và 6, tuổi Thìn tài lộc thịnh vượng. Con giáp này làm gì cũng thành công, còn được quý nhân giúp sức, vận trình hanh thông rực rỡ. Người tuổi Thìn kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc dư dôi.

Người tuổi Thìn sẽ được Cát tiên soi sáng, do đó sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian này, những người tuổi Thìn càng chăm chỉ thì càng thăng tiến. Đặc biệt, người tuổi Thìn càng chịu khó, cần cù thì chẳn mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng.

Dự đoán tháng 5 và 6 là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 9 ngày tới (26/4 - 4/5): 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Trong 9 ngày tới (26/4 - 4/5): 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có thời gian ngập trong nhung lụa, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 tháng tới tử vi hôm nay tu vi ngay 1/5/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 35 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 35 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 38 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 40 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 44 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 14 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết