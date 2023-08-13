Dự đoán 16 ngày tới (14/8 - 29/8): Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, gánh vàng về nhà, may mắn trải khắp nơi, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 16:50

Trong 16 ngày tới, 3 con giáp làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh mua nhà, sắm xe, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu ăn nên làm ra, tài lộc dư dả trong 16 ngày tới. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh diễn ra tốt đẹp, con giáp may mắn hăng hái khi đón nhận với những cơ may tốt trong công việc và tiền bạc. Bản mệnh được mọi người đánh giá cao ở việc tận dụng tốt mọi thời cơ để phát huy sở trường sáng tạo của mình. Bản mệnh thừa thắng xông lên, thu vén hết tiền tài trong thiên hạ.

Con giáp tuổi Dậu tương đối khỏe mạnh trong thời gian này. Sức mạnh tinh thần của bạn cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp được khuyên là nên ra ngoài kết giao bạn hữu để có cuộc sống nhiều màu sắc hơn.

Dự đoán 16 ngày tới (14/8 - 29/8): Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, gánh vàng về nhà, may mắn trải khắp nơi, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều điềm lành trong 16 ngày tới. Các mối quan hệ trong gia đình con giáp gắn kết bền chặt, Tỵ tìm thấy sự sẻ chia, an ủi từ những người thân yêu trước những khó khăn trong cuộc sống. Bản mệnh nhận được nhiều lời khuyên quý giá, nhất là trong công việc.

Tỵ lựa chọn được các khoản đầu tư hợp lý, mang về vô vàn tài lộc, công danh. Sức khỏe của con giáp có những chuyển biến tích cực. Con giáp không cần quá lo lắng đối với vấn đề cân nặng, tuy có hơi mũm mĩm nhưng bạn vẫn rất tự tin và tràn đầy năng lượng.

Dự đoán 16 ngày tới (14/8 - 29/8): Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, gánh vàng về nhà, may mắn trải khắp nơi, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 16 ngày tới, người tuổi Thân tài lộc vượng phát, phúc khí dâng cao. Được Thần Tài chỉ điểm, con giáp sẽ có nhiều cơ hội phát triển, chứng minh năng lực bản thân. Nếu đang có những hợp đồng hay dự án đã được chuẩn bị từ lâu, Thân đừng ngại mà hãy tiến hành ngay trong thời điểm này. Vận trình đang lên, bản mệnh sẽ có được những thành công vang dội.

Tài chính của con giáp trong thời gian này khá tốt. Bạn biết cách thương lượng để có lợi cho mình. Về mặt tình cảm, sự chân thành và chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng giúp người độc thân nhanh chóng chinh phục được trái tim của nửa kia.

Dự đoán 16 ngày tới (14/8 - 29/8): Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, gánh vàng về nhà, may mắn trải khắp nơi, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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