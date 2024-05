Dự báo đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp cẩn thận bị 'Thần Tài gạch tên', rước họa vào mình, khó tránh rắc rối, tiền tài thiếu hụt

Dự đoán đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Dậu bị người khác chơi xấu, gây thị phi ở chốn làm việc. Công việc không được hanh thông do người khác hớt tay trên của bạn. Cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại cách làm việc, trì trệ, ngại khó là việc không nên chút nào. Hơn nữa, tiền bạc không được thông do chi tiêu quá đà, phải cố gắng chấn chỉnh lại cách tiêu xài của mình kẻo đến lúc muốn vay cũng không có người nhờ cậy.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ

Thị phi lớn nhất đối với người tuổi Tỵ trong đầu tháng 4 âm lịch chính là chuyện tình cảm. Bạn nên cân nhắc xem mối quan hệ với đối phương có thể tiếp tục được không, nếu người ấy quá lăng nhăng, quá chán nản bạn thì nên ngừng lại mối quan hệ này một thời gian.

Tiền bạc bị hao hụt do việc làm ăn thua lỗ, công việc hiện tại cũng không được như ý do chuyện tình cảm chi phối. Làm việc phải chuyên tâm, cứ bị chuyện khác làm ảnh hưởng thì không có hiệu quả lại còn bị cấp trên trách phạt. Tháng này cũng nên hạn chế đi xa, đề phòng tai nạn, mất của do bị kẻ gian lấy cắp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm