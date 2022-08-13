Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay (13/8/2022): 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp hanh thông, vận may ngập lối, cuộc sống hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 06:26

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12h trưa nay (13/8/2022), 3 con giáp may mắn có căn phú quý, tài lộc vượng phát, sự nghiệp bay cao, cuộc sống thay đổi 360 độ từ khó khăn sang giàu sang.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ thường hay giúp đỡ người khác, thậm chí kể cả là với những người mới gặp mặt lần đầu. Con giáp này coi trọng chữ tín nên nếu đã hứa một việc gì, họ nhất định sẽ làm cho bằng được.

Tử vi dự đoán, đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay, tuổi Tuất sẽ bước vào giai đoạn mang lại vận may về tiền bạc mình. Cụ thể, do có quý nhân trợ giúp nên tuổi Tuất có thể gặp may mắn trong sự nghiệp. Công việc được ban lãnh đạo đánh giá cao năng lực và trao thêm nhiều tin nhiều hơn. 

Đường tài lộc có sự thăng tiến rõ nét. Bản mệnh nhận được tài khí vượng, tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Con giáp này còn biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau. Nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay (13/8/2022): 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp hanh thông, vận may ngập lối, cuộc sống hạnh phúc ấm no - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay, tuổi Tuất sẽ bước vào giai đoạn mang lại vận may về tiền bạc mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, bước vào giai đoạn tới đây người tuổi Hợi có cơ hội đón nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. 

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Sự nghiệp có sự bứt phá trong thời gian này, con giáp này trong công ty khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ về đức tính chăm chỉ, thậm chí là cấp trên nên nếu may mắn họ còn được đề bạt lên vị trí mới trong thời gian này. Tài lộc cũng vượng không kém, quý nhân có mặt chỉ đường dẫn lối giúp tuổi Hợi kiếm được bội tiền nhờ vào các dự án đầu tư kinh doanh. 

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng có chút tiến triển. Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. 

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay (13/8/2022): 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp hanh thông, vận may ngập lối, cuộc sống hạnh phúc ấm no - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, bước vào giai đoạn tới đây người tuổi Hợi có cơ hội đón nhiều niềm vui mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay, người tuổi Dần được dự đoán sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, sự nghiệp từ đây co sự bứt phá, leo thang nhanh chóng. 

Quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối trong giai đoạn này giúp tuổi Dần mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. 

Phương diện tình cảm không có gì phải lo lắng. Các cặp đôi giữ vững được mối quan hệ, tài chính được cải thiện cũng giúp cho cuộc sống thêm phần ấm no hơn, không có việc gì phải lo lắng hay bận tâm. 

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay (13/8/2022): 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp hanh thông, vận may ngập lối, cuộc sống hạnh phúc ấm no - Ảnh 3
Quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối trong giai đoạn này giúp tuổi Dần mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, vận may kéo đến, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, may mắn ngập tràn, có của ăn của để, tài lộc vượng phát, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Qua đêm nay, vận may kéo đến, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, may mắn ngập tràn, có của ăn của để, tài lộc vượng phát, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay, 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 59 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 24 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 6 giờ 5 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026