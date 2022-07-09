Đồng hồ điểm 17h ngày mai (10/7): 'Cơm sôi gạo nhảy tưng bừng, chiều mai trúng số ăn mừng heo quay', chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trúng giải đặc biệt trăm tỷ, tiền kéo về ùn ùn như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 11:59

Nhờ có sao Cát Tinh chiếu mệnh, Thần Tài trợ giúp, 3 con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công, tài lộc dồi dào.

Tuổi Tý

Đồng hồ điểm 17h ngày mai (10/7): 'Cơm sôi gạo nhảy tưng bừng, chiều mai trúng số ăn mừng heo quay', chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trúng giải đặc biệt trăm tỷ, tiền kéo về ùn ùn như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý vốn có tính cách điềm đạm, thông minh và suy nghĩ logic. Đặc biệt, trong công việc lẫn sự nghiệp họ là người nhanh nhẹn, nhạy bén trước tất cả các cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến không có lùi. Mặt khác, người tuổi Tý đối đãi với bạn bè cũng vô cùng chân thành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Vậy nên đúng 17 giờ chiều nay, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài ban phước, tuổi Tý làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó. 

Nắm bắt các cơ hội, con giáp này thành công trong công việc, tương lai tươi sáng. Người tuổi này làm công ăn lương dễ thăng quan tiến chức.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm 17h ngày mai (10/7): 'Cơm sôi gạo nhảy tưng bừng, chiều mai trúng số ăn mừng heo quay', chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trúng giải đặc biệt trăm tỷ, tiền kéo về ùn ùn như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và phụ nữ sinh vào năm Mùi đều là những người thông minh, độc lập, có năng lực tự chủ mạnh mẽ, không thích bị động trong công việc. Với tính cách như thế, họ luôn tự mình nắm bắt cơ hội chuyển vận và coi thường những thứ từ trên trời rơi xuống.

Nhờ có ý chí cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, tuổi Mùi luôn biết tạo ra cơ hội cho mình. Giới tiên tri tiết lộ, đúng 17 giờ chiều nay, tài lộc của người tuổi Mùi vô cùng hanh thông, những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến khiến cho năng lực của họ cũng được thể hiện, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào ngày một nhiều.

Thời gian tới, Mùi hứa hẹn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Tuổi Hợi

Đồng hồ điểm 17h ngày mai (10/7): 'Cơm sôi gạo nhảy tưng bừng, chiều mai trúng số ăn mừng heo quay', chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trúng giải đặc biệt trăm tỷ, tiền kéo về ùn ùn như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất kiên trì. Dù họ có làm việc gì cũng kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, họ không thích nhờ vả, dựa dẫm người khác mà luôn nỗ lực giành được cơ hội để phát triển.

Tử vi ngày 9/7 cho biết, đúng 17h chiều nay, con giáp tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc tăng lên nhanh chóng. Cuộc sống của họ dần sang trang, phúc lộc đủ đầy. Người tuổi Hợi làm công ăn lương cuối cùng cũng tìm ra cách để giải quyết các vấn đề.

Ngoài ra, họ còn được quý nhân phù trợ nên từng bước tháo gỡ, giải quyết các vấn đề trong công việc. Có thêm kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ, người tuổi Hợi làm việc đạt hiệu quả cao, nhận được phần thưởng xứng đáng. 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi đúng ngày mai (Chủ Nhật, 10/7): 'trời đất giao hòa, tinh hoa 4 phương hội tụ', 4 con giáp như rồng bay phượng múa, cuộc đời chính thức sang trang đầy viên mãn

Tử vi đúng ngày mai (Chủ Nhật, 10/7): 'trời đất giao hòa, tinh hoa 4 phương hội tụ', 4 con giáp như rồng bay phượng múa, cuộc đời chính thức sang trang đầy viên mãn

4 con giáp sau đây sẽ có ngày cuối tuần tràn đầy rực rỡ, dấu hiệu tiền tài khởi sắc, sự nghiệp xán lạn, tài khoản rủng rỉnh, cuộc sống vô âu vô lo.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch