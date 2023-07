Đồng hồ điểm 12h hôm nay 13/7: TÀI TINH soi đường, 3 con giáp này lộc lá về tay, rủng rỉnh tiền tiêu, thuận lợi đủ đường, đi đến đâu may mắn đến đó, nửa cuối năm an yên viên mãn

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/7/2022 hôm nay, tuổi Tỵ khá may mắn về mặt tiền bạc. Con giáp này nhận được những cơ hội kinh doanh, làm ăn thuận lợi. Có người may mắn còn trúng số nhưng chớ tin vào trò may rủi này nếu không sẽ sớm phải hối hận vì bỏ tiền vào những chỗ chẳng hề có tương lai.