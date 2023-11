Đón 3 ngày đầu tuần (13/11 - 15/11), 3 con giáp có lộc vàng siêu to, thu thêm nhiều khoản lớn, cuộc sống ngập ngụa trong biển tiền

Thời gian qua, dù không gặp phải quá nhiều xui rủi nhưng tuổi Tuất luôn bị tiểu nhân cản trở, quấy phá nên dù làm cật lực vẫn không nhận được thành quả xứng đáng với công sức. Tuy nhiên, tử vi có nói, trong 3 ngày đầu tuần, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn thì Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

Do đó, Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận mà tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, vận số của người tuổi Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ thì Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm