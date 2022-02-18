Định mệnh an bài 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp phất lên như diều gặp gió từ 2022-2025

Tử vi nói rằng những năm tới vận trình của 3 con giáp này vô cùng thuận lợi, tài lộc khởi sắc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thông tinh, khéo lại, lại nhanh nhẹn, biết điều nên luôn được lòng người khác. Trong công việc, họ luôn được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên chiếu cố.

Trong quãng thời gian từ 2022 đến 2025, gặp được quý nhân nâng đỡ, tìm được cơ hội đổi đời. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này đi lên như diều gặp gió, làm gì cũng thuận lợi, may mắn.

Họ có tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm cao. Ảnh minh họa: internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian tới con giáp có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ.

Trong giai đoạn từ 2022-2025, con giáp này liên tục gặp vận may cát tường, làm đâu thắng đó. Nhờ vậy, cuộc sống được cải thiện một cách đáng kể, tiền của ngày một dồi dào.

Sắp tới, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, quyền lực và tiền tài đều nằm trong tay. Cuộc sống của bản mệnh hạnh phúc rực rỡ như ánh mặt trời. Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ thì công việc làm ăn thuận lợi, sự nghiệp vững vàng, của cải dồi dào.

Trong quãng thời gian từ 2022 đến 2025, tài vận của con giáp này vô cùng khởi sắc, vận khí dồi dào, tiền bạc dồn dập chảy về túi của tuổi Sửu.

Công việc làm ăn thuận lợi. Ảnh minh họa: internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-menh-an-bai-nuoc-day-thuyen-len-3-con-giap-phat-len-nhu-dieu-gap-gio-tu-2022-2025-450695.html