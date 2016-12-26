Điều bất ngờ không phải ai cũng biết về những nốt ruồi ở vị trí 'độc' này

Tâm linh - Tử vi 26/12/2016 14:54

Những người có nốt ruồi ở ngực và gáy có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nhiều điều may mắn.

Nốt ruồi ở ngực

Nếu chủ nhân có nốt ruồi đen ở ngực sẽ không tốt bằng nốt ruồi đỏ. Người có vị trí nốt ruồi thế này thường được nhiều người đem lòng yêu thương, theo đuổi.

Nếu phụ nữ có nốt ruồi ở khe ngực thì là người ít khi chia sẻ tình cảm của bản thân nhưng lại sống tích cực, biết tận hưởng cuộc sống.

Nốt ruồi ở trên ngực là người sinh con ngoan giỏi, là nốt ruồi tốt. Nếu nốt ruồi ở vị trí này có màu đỏ thì lại tốt hơn nữa.

Đàn ông có nốt ruồi này lại có tham vọng trong công việc. Nhưng họ lại thích nói hay hơn là làm tốt. Chỉ cần cố gắng và nhẫn nại thì thế nào cũng sẽ thành công.

Nốt ruồi ở gáy

Đây là nốt ruồi cực tốt.

Chủ nhân thường được nhiều người giúp đỡ, vận mệnh được quý nhân giúp sức. Vì vậy dù họ có gặp trở ngại gì đều có thể dễ dàng vượt qua.

Tính tình họ rất khiêm nhường, không thích khoe khoang, lại biết cách chi tiêu hợp lý.

Nhưng phần lớn những người này thường không có nhiều khát vọng, hoặc những ước mơ quá xa vời. Chỉ khi gặp thời thế, hay  vận may trong cuộc sống thì đời mới trở nên nổi bật, thành công rực rỡ. Dù vậy, nếu họ nỗ lực, kiên trì thì cuộc sống về sau cũng phú quý, có khối gia tài kếch xù.

Cùng là nét tướng “độc” nhưng  so với những người có nốt ruồi ở những vị trí trên thì chủ nhân có má lúm đồng tiền lại không thể may mắn bằng, có khi còn kém suôn sẻ hơn

Má lúm đồng tiền

Những cô nàng có nét tướng này cũng được nhiều người yêu thương, nhưng hay lận đận trong tình duyên. Số phần của họ cũng trung bình khá. Lúc trẻ thì được bảo bọc, yêu thương nhưng về sau có phần khó khăn, chật vật.

Phụ nữ có má lúm đồng tiền hay mâu thuẫn với người khác trong giao tiếp. Lại hay dính chuyện dèm pha, thị phi. Do đó họ nên làm việc thiện lương nhiều để cầu cuộc sống an yên hơn.

Đàn ông có má lúm đồng tiền khi còn trẻ cũng được nhiều người yêu quý, về sau cuộc sống cũng yên bình. Nhưng họ lại không gặp vận may trong công việc, khó thành công. Họ cần sự giúp sức từ người khác nếu muốn gặt hái thành tựu.

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