Đầu tuần rực rỡ, thứ Hai ngày 3/10/2022, Thần Tài mở sổ đỏ mới, gọi tên 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vận may không ngừng gõ cửa, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tiền bạc bát ngát

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 05:00

3 con giáp gặp nhiều may mắn, cầu gì được nấy, làm gì cũng suôn sẻ, nằm trên đống vàng.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người có số mệnh phú quý. Tuy nhiên, khi còn trẻ, con giáp này vẫn chưa thể thấy được điều đó. Bản mệnh vốn là người có tính độc lập, kiên cường, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại có sự quyết tâm mãnh liệt đối với niềm đam mê của mình.

Trong thời gian đầu tuần này, người tuổi Hợi nên tập trung vào công việc, tăng thu nhập, đồng thời tránh tập trung đầu tư cũng như quá chú ý vào việc quản lý tài sản. Nhờ vậy mà tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu và nếu biết cách nắm bắt, chắc chắn tài khoản của bản mệnh sẽ tăng số.

Cuộc sống của con giáp này sẽ thay đổi bất ngờ. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả điều được thượng đế chiếu cố từng chút một. Có thể nói từ thời gian này trở đi, bản mệnh sẽ hiểu được câu nói "có công mài sắt, có ngày nên kim" là như thế nào. Việc con giáp này cần làm là chuẩn bị tinh thần chào đón một cuộc sống thăng hoa rực rỡ hơn.

Đầu tuần rực rỡ, thứ Hai ngày 3/10/2022, Thần Tài mở sổ đỏ mới, gọi tên 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vận may không ngừng gõ cửa, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tiền bạc bát ngát - Ảnh 1
Cuộc sống của con giáp này sẽ thay đổi bất ngờ, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả điều được thượng đế chiếu cố từng chút một - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào ngày đầu tuần này còn có vận thế tốt hơn trước rất nhiều nhờ năng suất làm việc tăng cao, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ nên dễ đạt được thành công. Thời điểm này, tuổi Dậu được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi. 

Tử vi học có nói, đây là khoảng thời gian tốt cho bản mệnh phát triển sự nghiệp. Họ sẽ gặp được quý nhân, người này có thể giúp đỡ tạo điều kiện cho tuổi Dậu giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi sự nghiệp "thuận buồm xuôi gió" thì cũng là lúc tài vận dồi dào, cứ sau một giờ tiền lại đổ về túi nhiều hơn.

 

Cuộc sống của con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực, vận trình được cải thiện đáng kể. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Dậu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân gia tay giúp đỡ biến mọi khó khăn trở thành cơ hội phát triển, có khả năng kiếm nhiều tiền hơn.

Đầu tuần rực rỡ, thứ Hai ngày 3/10/2022, Thần Tài mở sổ đỏ mới, gọi tên 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vận may không ngừng gõ cửa, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tiền bạc bát ngát - Ảnh 2
Tuổi Dậu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân gia tay giúp đỡ biến mọi khó khăn trở thành cơ hội phát triển, có khả năng kiếm nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ tuy không gặp nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh hơn người, dù gặp khó khăn, trắc trở gì cũng có thể vượt qua được. Con giáp ở đầu tuần này cũng gặp nhiều may mắn không kém gì so với tuổi Dậu và tuổi Hợi.

Tử vi học có nói, dù thời gian qua bản mệnh đã không gặp được nhiều may mắn nhưng vào đầu tuần, con giáp này sẽ lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, vận may của người tuổi Tỵ sẽ thay đổi bất ngờ, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực. Không những bản mệnh có cơ hội gặp được quý nhân mà còn tìm được cơ hội làm giàu, cuộc sống như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ, sung túc.

 

Sự nghiệp, tài vận đến tình duyên của tuổi Tỵ có sự khởi sắc. Con giáp này được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên mọi kế hoạch đang dang dở đều diễn ra trơn tru. Không những thế, tuổi Tỵ còn tìm kiếm được cơ hội đổi đời.

Đầu tuần rực rỡ, thứ Hai ngày 3/10/2022, Thần Tài mở sổ đỏ mới, gọi tên 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vận may không ngừng gõ cửa, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tiền bạc bát ngát - Ảnh 3
Con giáp này được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên mọi kế hoạch đang dang dở đều diễn ra trơn tru. Không những thế, tuổi Tỵ còn tìm kiếm được cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 chiều nay (3/10), vạn vật đón điềm lành, 3 con giáp dang tay đón quý nhân, Thần Tài tặng cả núi tài lộc, trúng số độc đắc 150 tỷ, tiền bạc chạm đỉnh, phú quý giàu sang

Đúng 16h30 chiều nay (3/10), vạn vật đón điềm lành, 3 con giáp dang tay đón quý nhân, Thần Tài tặng cả núi tài lộc, trúng số độc đắc 150 tỷ, tiền bạc chạm đỉnh, phú quý giàu sang

3 con giáp được quý nhân soi đường chỉ lối, gặt hái nhiều may mắn, rước lộc vào nhà, tiền bạc dư dả phát tài phát lộc.

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