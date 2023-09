Đầu tuần rực rỡ, thứ Hai ngày 3/10/2022, Thần Tài mở sổ đỏ mới, gọi tên 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vận may không ngừng gõ cửa, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tiền bạc bát ngát

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào ngày đầu tuần này còn có vận thế tốt hơn trước rất nhiều nhờ năng suất làm việc tăng cao, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ nên dễ đạt được thành công. Thời điểm này, tuổi Dậu được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi.

Tử vi học có nói, đây là khoảng thời gian tốt cho bản mệnh phát triển sự nghiệp. Họ sẽ gặp được quý nhân, người này có thể giúp đỡ tạo điều kiện cho tuổi Dậu giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi sự nghiệp "thuận buồm xuôi gió" thì cũng là lúc tài vận dồi dào, cứ sau một giờ tiền lại đổ về túi nhiều hơn.

Cuộc sống của con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực, vận trình được cải thiện đáng kể. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Dậu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân gia tay giúp đỡ biến mọi khó khăn trở thành cơ hội phát triển, có khả năng kiếm nhiều tiền hơn.

Tuổi Dậu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân gia tay giúp đỡ biến mọi khó khăn trở thành cơ hội phát triển, có khả năng kiếm nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ tuy không gặp nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh hơn người, dù gặp khó khăn, trắc trở gì cũng có thể vượt qua được. Con giáp ở đầu tuần này cũng gặp nhiều may mắn không kém gì so với tuổi Dậu và tuổi Hợi.

Tử vi học có nói, dù thời gian qua bản mệnh đã không gặp được nhiều may mắn nhưng vào đầu tuần, con giáp này sẽ lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, vận may của người tuổi Tỵ sẽ thay đổi bất ngờ, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực. Không những bản mệnh có cơ hội gặp được quý nhân mà còn tìm được cơ hội làm giàu, cuộc sống như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ, sung túc.

Sự nghiệp, tài vận đến tình duyên của tuổi Tỵ có sự khởi sắc. Con giáp này được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên mọi kế hoạch đang dang dở đều diễn ra trơn tru. Không những thế, tuổi Tỵ còn tìm kiếm được cơ hội đổi đời.

Con giáp này được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên mọi kế hoạch đang dang dở đều diễn ra trơn tru. Không những thế, tuổi Tỵ còn tìm kiếm được cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.