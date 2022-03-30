Đầu tháng 4, Thần Phật hiển linh, 3 con giáp này không lo thiếu tiền tiêu, vô tư hưởng lộc trời ban, may mắn bao la, công danh sự nghiệp hưng thịnh

Người tuổi Dậu là con giáp này khôn khéo, xử lý mọi công việc thông minh và có chí tiến thủ nên cơ hội tới có thể làm giàu nhanh chóng. Đầu tháng 4, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn về đường tài vận, công việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và sớm đạt được kết quả như ý muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vào đầu tháng 4 , tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Được quý nhân tương trợ, con giáp may mắn tìm ra hướng đi mới trong công việc, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tài lộc của Dậu từ đây cũng trở nên hưng thịnh, số dư tài khoản tăng lên không ngừng. Nếu cứ tiếp tục cố gắng, nguyện vọng mua nhà, sắm xe của con giáp sẽ thực hiện trong tương lai gần.

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Người tuổi Mão trong đầu tháng 4 liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc.

Người tuổi Mão trong đầu tháng 4 liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi cũng nhận được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc vào đầu tháng 4. Trong công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho bạn, bên cạnh đó bạn còn có nhiều cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ ‘trên trời rơi xuống’.

Đầu tháng 4 cũng là thời điểm mà nghề tay trái vượt trội hơn cả nghề chính khi những tài lẻ, sự khéo léo của bản mệnh được phát huy tối đa và cũng mang lại cho bạn nguồn thu đáng kể. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Những người tuổi Hợi cũng nhận được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc vào đầu tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.