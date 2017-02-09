Dáng ngủ nói lên số phận giàu sang hay khổ cực, thành công hay thất bại, ‘chuẩn không cần chỉnh'!

Tâm linh - Tử vi 09/02/2017 17:11

Qua dáng của một người khi ngủ, ta có thể biết biết được vận mệnh trong tương lai của họ như thế nào

Nằm ngửa

Dáng ngủ nói lên số phận giàu sang hay khổ cực, thành công hay thất bại, ‘chuẩn không cần chỉnh'! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đây là những người thẳng tính, sống chân thành, luôn cố gắng không mệt nghỉ và rất nghiêm túc khi làm việc. Họ có ý chí bền vững, sẳn sàng đương đầu với mọi trở lại, thách thức.

Họ luôn kiên trì không mệt nghỉ trong công việc nên luôn có những thành công đột phá trong công việc. Họ dễ dàng gặt hái được những thành tựu nhất định.

Nằm nghiêng một bên

Dáng ngủ nói lên số phận giàu sang hay khổ cực, thành công hay thất bại, ‘chuẩn không cần chỉnh'! - Ảnh 2

Đây là người luôn tràn trề hy vọng. Vì họ luôn kiền trì nỗ lực nên thế nào cũng sẽ thành công tốt đẹp. Người có dáng ngủ này sẽ dễ dàng trở thành người giàu sang và có chức ó quyền.

Nằm nghiêng co người lại

Người có dáng ngủ này luôn cảm thấy bất an. Do họ có lòng ích kỷ, hay hơn thua và nhiều mưu mẹo với người khác. Họ dễ nổi nóng, vì vậy ai cũng luôn e dè trước họ, không muôn động đến vết thương khiến họ nổi nóng

Nằm sấp

Dáng ngủ nói lên số phận giàu sang hay khổ cực, thành công hay thất bại, ‘chuẩn không cần chỉnh'! - Ảnh 3

Đây là người có tính cách bạo dạn, thẳng tính. Vì vậy mà họ luôn được nhiều người kính nể, ngưỡng mộ. . Dù vậy, người này lại làm việc quá khuôn khổ, cứng nhắc, không thích sự cách tân đổi mới.

Do đó, sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ dễ bị người khác hãm hại, làm khó, không dễ tha7ng tiến. Con đường công danh sự nghiệp, tiền tài vì vậy cũng gian nan hơn.

Nằm thẳng, hai chân bắt chéo

Đây là người thích sự ổn định. Vì quá quen với những thứ đã sẵn có trong cuộc sống nên không chịu thay đổi. Độc lập hay một mình luôn dễ dàng với họ.

Trùm kín chăn

Bề ngoài, những người này thường rất có nhiều bạn bè, vui vẻ và lạc quan. Nhưng khi chỉ còn một mình, họ lại có phần yếu đuối, hay e dè. Dù vậy, cuộc sống của những người này rất giàu có, đủ đầy, không phải lo âu gì

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