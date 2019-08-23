Đàn ông thuộc 3 con giáp này dễ thay lòng đổi dạ trong tình yêu và hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 23/08/2019 09:10

Theo tử vi 12 con giáp, hôn nhân đôi khi khó giữ chân được 3 con giáp này. Bởi khi gặp cám dỗ, họ dễ bị lung lay, không thể giữ được mình.

Tử vi 12 con giáp cho biết những đàn ông tuổi này có thể mang tiếng bạc tình trong tình yêu vì dễ bị lung lay khi gặp cám dỗ.

Đàn ông tuổi Tý

Đàn ông tuổi Tý có vẻ chín chắn trong cư xử, có sự nghiệp ổn định nhưng khi yêu thì nhiều người lại tùy tiện và vô trách nhiệm. Chàng giáp này khi yêu có thể làm mọi việc để chinh phục đối phương nhưng một khi có được rồi lại dễ chán. Đây được xem là một trong những con giáp bạc tình, dễ đổi thay.

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Tử vi 12 con giáp cho biết những đàn ông tuổi này có tiếng bạc tình như vôi - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ hoàn toàn sốc khi phát hiện nhiều đàn ông tuổi Tý ngoại tình. Họ không thể ngờ người hôm qua còn nói yêu thương mình mà hôm nay đã có người khác. 

Đàn ông tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão thu hút bởi sự thông minh, khôn khéo và lịch thiệp. Chỉ cần gặp gỡ một lần, phụ nữ sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi cách nói chuyện khéo léo, tinh tế và vô cùng chu đáo của họ. Với đàn ông tuổi Mão, không khó để họ lấy lòng người phụ nữ họ muốn theo đuổi.

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Với đàn ông tuổi Mão, không khó để họ lấy lòng người phụ nữ họ muốn theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Và vì dễ được phụ nữ quý mến, có cảm tình nên chàng giáp này thường có nhiều sự lựa chọn. Nếu không biết kiềm chế, họ dễ có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ trong tình yêu. Đàn ông tuổi Mão nhiều người khó chung thủy khi luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ khác quyến rũ, thu hút hơn.

Đàn ông tuổi Hợi

Đàn ông tuổi Hợi là chàng giáp thích theo đuổi cái đẹp. Ngay cả khi có người yêu hay có vợ rồi, chàng giáp này vẫn bị lung lay trước cái đẹp.

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Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi dễ trở thành con giáp phản bội trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vì thích cái đẹp nên tuổi Hợi dễ trở thành con giáp phản bội trong tình yêu. Một khi bị cám dỗ, họ xem chuyện ngoại tình như một lần chinh phục phụ nữ đầy thử thách. Và khi ấy, vì chỉ nghĩ cho bản thân, thích mới lạ mà dễ phản bội người yêu hay bạn đời.

Tuy nhiên, đàn ông tuổi nào cũng có người này người khác, thủy chung ở họ cũng tùy thuộc vào bản chất và hôn nhân của từng người.

Phụ nữ chọn chồng thì nên chọn người thật lòng yêu thương mình. Phụ nữ muốn chồng không ngoại tình thì nên chăm chút hôn nhân của mình hơn, đừng quá chủ quan hay thờ ơ trước những cám dỗ xung quanh chồng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ thuộc con giáp này thông minh lanh lợi, từ trung vận đến hậu vận may mắn nối tiếp may mắn, càng lớn tuổi càng giàu có

Phụ nữ thuộc con giáp này thông minh lanh lợi, từ trung vận đến hậu vận may mắn nối tiếp may mắn, càng lớn tuổi càng giàu có

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời ban cho sự lanh lợi, tài giỏi, từ bé đã thấu hiểu mọi chuyện, lớn lên biết cách ứng xử trong giao tiếp, nhờ vậy mà bên cạnh có nhiều quý nhân, hậu vận sung túc viên mãn.

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