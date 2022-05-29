Đàn ông môi mỏng rất có tài ăn nói và giỏi nắm bắt tâm lý của người khác. Những người này thường được cho vào danh sách tài năng thiên bẩm nổi bật, lúc nào cũng nổi trội hơn người khác về diện mạo lẫn tài năng. Với đầu óc lanh lợi, họ không bao giờ bỏ qua cơ hội thăng tiến và nâng cao cuộc sống. Vậy nhưng, đàn ông môi mỏng cũng bị nhận xét là lắm tài nhiều tật. Tài hoạt ngôn của họ đôi khi không xuất phát từ trái tim mà chỉ nói để hài lòng người khác nên không ít lần bị chê giả tạo, thậm chí là dùng tài ăn nói để đạt được mục đích không mấy tốt đẹp của mình.

Vậy nhưng "mật ngọt chết ruồi", không ít các cô gái sẵn sàng sà vào lòng người đàn ông môi mỏng dù biết họ chẳng hề chung tình. Do là người có tham vọng, lại thông minh, họ dễ dàng đạt được mục đích của mình dù có phải đi đường tắt. Đàn ông môi mỏng thường nảy sinh lòng ghen tị với người khác. Họ lấy đó làm động lực cố gắng nhưng đôi khi sự ganh ghét bị biến thể, thôi thúc họ ra tay loại ngay người đó để đạt được thứ bản thân mong muốn.

Người đàn ông có đôi mắt ướt trong nhân tướng học cũng được xếp vào tướng mặt đàn ông dễ ngoại tình. Mắt ướt là đôi mắt khi nhìn vào bạn sẽ có cảm giác long lanh hơn bởi có nước đọng bên trong. Nhìn vào sẽ luôn cảm nhận thấy có phần buồn, tình cảm hơn và dễ thu hút được sự chú ý, cảm tình của người đối diện dành cho họ.

Phái nữ thường rất bị hấp dẫn bởi ánh mắt của những anh chàng này và thường thì ít chàng có thể cự tuyệt. Theo nhân tướng học thì những người đàn ông này sẽ rất hay có những quan hệ ngoài luồng sau khi kết hôn.

Đàn ông có đôi mắt liếc (mắt thường không nhìn thẳng mà nhìn ngang, nhìn xuống, lòng đen bên trong chuyển động liên tục) cũng là biểu hiện có thể ngoại tình trong tương lai. Đi cùng 1 người phụ nữ nhưng thấy cô gái đẹp khác đi qua họ sẽ liếc qua để nhìn. Họ có xu hướng “chán cơm thèm phở”, thích chinh phục cái mới nên rất dễ ngoại tình.

Đôi mắt sáng rực

Khi đàn ông thương vợ thật lòng, mọi cảm xúc sẽ hiện lên đôi mắt. Không phải ngẫu nhiên ông cha ta thường nói: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mọi xúc cảm: hạnh phúc, hân hoan, hay tức giận đều được truyền tải qua ánh mắt.

Khi còn nồng nhiệt, ánh mắt rực tràn nhiệt huyết. Khi tình yêu không còn, ánh mắt sẽ lạnh nhạt như băng giá mùa đông. Vì vậy muốn biết chồng có thương vợ hay không, hãy nhìn ánh mắt của anh ấy là biết.

Theo phong thủy học những người đàn ông có đôi mắt sáng rực và ướt át thì lúc nào cũng chực chờ để hút hồn mọi phụ nữ. Họ là kiểu đàn ông khi yêu ai thì yêu hết lòng sẵn sàng chết vì người yêu nhưng ngày mai khi gặp một cô gái khác họ sẽ lại chết vì cô gái đó.

Người đàn ông kiểu này dễ bị rung động bởi cái đẹp, nếu đi ra ngoài và gặp một cô gái trẻ đẹp hơn vợ, gia thế giàu sang hơn vợ thì anh chàng này sẽ không từ mọi thủ đoạn để theo đuổi cô ta thành của mình, nhưng sau đó khi đã có được rồi thì chàng sẽ nhanh chán.

Tóc xoăn tự nhiên

Theo nhân tướng học đã chỉ ra rằng những người đàn ông có tóc xoăn thường rất hoạt bát, họ yêu cái mới nên rất dễ bị "cảm nắng" bởi cô gái khác. Điều này đã gây nên nhiều lo ngại cho mọi người.

Mái tóc xoăn thường khiến đàn ông trông nam tính và gợi cảm hơn. Nếu để kiểu tóc ngày, người con trai trông cực kỳ bảnh kiểu lãng tử Hàn Quốc. Mặt khác đây lại chính là gu của các chị em phụ nữ. Chính vì thế khi để tóc xoăn, con trai thường được người khác giới để ý và quan tâm. Và nghe có vẻ khó tin đấy những chính vì có sức hút và thích sự mới mẻ như thế nên đàn ông để tóc xoăn rất dễ ngoại tình.

Ngoài ra, theo nhân tướng học, những người thích để kiểu tóc xoăn thường có chất lãng tử và ga lăng với con gái. Từ sâu bên trong họ luôn khao khát được trải nghiệm cái mới và ghét sự bó buộc, ích kỷ. Và cũng bởi, chất lãng tử kết hợp với tâm hồn ưa tự do, thích trải nghiệm dẫn đến khả năng ngoại tình rất cao. Các chuyên gia tâm lý cũng chia sẻ rằng, những người đàn ông này thường thích chinh phục, nên một khi dễ dàng có được thì họ lại cảm thấy chán và muốn buông bỏ.

Lông mày lộn xộn, đuôi chân mày có nốt ruồi

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Một trong những đặc điểm khác của người đàn ông đào hoa chính lông mày mọc hơi lộn xộn, không ngay ngắn, xuôi chiều như đang nhảy múa, sợi lông mày nhỏ, mảnh, nửa phía sau mày chúc xuống dưới. Theo nhân tướng học, người đàn ông có tướng lông mày như thế này thường khiến người khác giới hồn xiêu phách lạc, khó lòng từ chối tình cảm của họ.

Trong khi đó, đàn ông có chân mày màu vàng ngả bạc (được gọi là hoàng bạc mi) là kiểu người phong lưu, khi còn trẻ sẽ rất đào hoa. Khi có tuổi, tính tình tu tỉnh hơn nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn được rằng đây là người đàn ông chung thủy với vợ suốt đời.

Bên cạnh đó, những người đàn ông có tướng lông mày mọc nốt ruồi tại vị trí đuôi lông mày tính tình thường hài hước, thân thiện. Lời nói của anh chàng này luôn mang đến sức lôi cuốn đặc biệt, thậm chí không quá khi ví nó giống như “mật ngọt chết ruồi”.

Trong khi nhiều cô gái lại “yêu bằng tai”, hễ được nghe đôi ba câu nói ngọt ngào, nịnh nọt là ngay lập tức xao động. Nhưng nhân tướng học đã chỉ ra đây là một biểu hiện thường thấy ở người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ. Mặc dù không tán đồng với việc ngoại tình trong tình yêu, nhưng khi bản thân trở thành người trong cuộc thì lại không có cách nào chống cự.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm