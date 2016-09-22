Đàn ông có 4 nốt ruồi này thế nào cũng mang đến vận xui cho vợ

Đàn ông có những nốt ruồi này có thể trở thành khắc tinh của vợ

Nốt ruồi ở giang môn

Giang môn là phần nằm ở đuôi mắt. Đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này thường khắc vợ, dễ mang đến xui xẻo cho vợ. Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, khiến vợ dễ bệnh tật hay tính tình khó chịu.

Đây còn là dấu hiệu hôn nhân không êm ấm, dễ tan vỡ.

Nốt ruồi đen ở sơn căn

Sơn căn là phần cao nhất của mũi. Chồng có nốt ruồi ở vị trí này thì sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Ngoài ra còn dễ gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, dễ dẫn đến ly biệt, đau buồn.

Nốt ruồi ở lông mày

Đây cũng là dấu hiệu cho người chồng khắc vợ, cuộc sống về sau khó mà hạnh phúc

Nốt ruồi đen ở lệ đường

Lệ đường là phần nằm ngay dưới mắt. Đây cũng là nốt ruồi nếu chồng có sẽ ảnh hưởng xấu đến vợ và con cái.

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