Cuối tuần này (23/12 - 24/12), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 07:50

Dự đoán 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp sau sẽ có cơ hội đón nhiều vận may tài chính, dễ giàu sang sung túc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên trong 2 ngày cuối tuần, mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có những bước chuyển đáng kể, nhờ vậy mà bạn có thêm niềm tin vào năm mới. Nhờ cát tinh Chính Ấn nâng đỡ, dù bạn có phạm phải sai lầm gì cũng sẽ có người chỉ bảo và hướng dẫn tận tình, giải quyết thay cho chứ không hề trách phạt. Cũng nhờ vậy, bạn thấy tinh thần hăng hái hơn và học được thêm nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi thì thời gian này khá thích hợp để bản mệnh tiếp thu kiến thức mới nên cứ thoải mái trau dồi kỹ năng cho mình. Thậm chí con giáp này có thể theo đuổi sự nghiệp học hành lên cao hoặc bắt đầu ước mơ của riêng mình. Thủy sinh Mộc giúp không khí gia đình luôn đầm ấm và hòa hợp, mọi người quây quần bên nhau sau thời gian bận rộn trước đó. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn có thêm động lực.

Cuối tuần này (23/12 - 24/12), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày cuối tuần, mọi việc của tuổi Ngọ đều thu về kết quả tốt đẹp. Dù là dự tính về công việc làm ăn hay học hành, tình cảm, bạn hãy cứ dũng cảm thực hiện chớ nên ngần ngại, bởi thành công là điều chắc chắn. Bản mệnh lên kế hoạch tương lai hoặc bắt tay vào một kế hoạch mới. Nếu cảm thấy còn điều gì lấn cấn, đừng ngại hỏi ý kiến hay xin lời khuyên từ những người đi trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ vui vẻ và nhiệt tình chỉ bảo bạn thôi.

Chuyện tài lộc cũng không có gì đáng lo, bởi bạn đã làm lụng chăm chỉ, phấn đấu làm giàu suốt thời gian qua nên sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể chi tiêu mà không cần lo lắng. Trên phương diện tình cảm, có lẽ trong thời gian qua, bạn đã quá nhanh mà không kịp tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên những người thân yêu, dành thời gian bù đắp lại tình cảm cho khoảng thời gian bận rộn, bỏ bê người thương trước đó nhé! 

Cuối tuần này (23/12 - 24/12), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh Chính Quan nhập mệnh, dự báo 2 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn. Mọi việc tiến hành thuận lợi, không phải vất vả nhưng vẫn đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên để có được thành công thì con giáp này vẫn phải cố gắng và chăm chỉ hơn chứ không thể chỉ dựa vào vận may, bởi trên đời không có gì tự nhiên mà có.

Các mối quan hệ của bạn khá hài hòa càng khiến tinh thần của bạn trở nên phấn chấn, hăng hái hơn hẳn. Nếu đã bận rộn suốt cả một năm qua thì nhân dịp này bạn nên tranh thủ làm những việc mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp. Mối quan hệ tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu phát triển lên trên mức bạn bè. Nếu cảm thấy bối rối bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân, họ có thể định hướng lối đi cho bạn để có thể nhận được tình cảm chân thành, sáng suốt nhất.

Cuối tuần này (23/12 - 24/12), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang năm 2024, phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Sang năm 2024, phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Tử vi năm 2024 dự đoán, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 22/12/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 3 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng