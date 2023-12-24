Cuối tháng 12/2023, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, tài lộc đại phát, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 11:28

Số trời đã định, dù làm thuê hay làm chủ thì cuối tháng 12/2023, những con giáp may mắn này uống no lộc trời, gánh tiền mỏi lưng, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn chẳng kém gì những chú khỉ. Không những thế, họ cũng là con giáp tài không đợi tuổi, giàu nghị lực, không nản lòng trước mỗi khó khăn. Thời gian gần đây, người tuổi này liên tiếp gặp những khó khăn trong công việc. Các vấn đề mà họ gặp phải thường khó giải quyết và mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, dự báo cuối tháng 12/2023, con giáp tuổi Thân có thể giải quyết các vấn đề một cách êm đẹp nhờ quý nhân phù trợ. Được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, các mối quan hệ, con giáp này nhanh chóng bứt phá trong sự nghiệp kinh doanh, tiền lãi tăng vọt.

Cuối tháng 12/2023, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, tài lộc đại phát, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Tuy nhiên, cũng bởi tính cách này mà còn giáp này dễ làm mất lòng người khác. Gần đây, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng gặp không ít rủi ro, trở lực. Việc kinh doanh, buôn bán bị đình trệ khiến con giáp này cảm thấy áp lực, mệt mỏi. 

Cuối tháng 12/2023, tài vận của con giáp tuổi Thìn có phần khởi sắc. Người tuổi Thìn sẽ được ngôi sao phú quý chiếu mệnh, nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Đối với những người tuổi Thìn chưa làm ăn phát tài thì thời gian này sẽ là cơ hội tốt để họ chuyển hướng đi mới và có thêm thu nhập. Con giáp này chạm ngõ Thần Tài, làm đâu gặt đấy, việc kinh doanh suôn sẻ, sinh lời lớn.

Cuối tháng 12/2023, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, tài lộc đại phát, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất bộc trực, thành thật. Khi làm bất cứ việc gì, họ đều cân nhắc, suy tính mọi chuyện một cách kỹ càng. Tử vi dự đoán, cuối tháng 12/2023, người tuổi Tý có tài lộc vượng vô kể. Họ được Thần Tài ban lộc, tài sản tăng lên đáng kể.

Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan, tiến chức, đảm nhận những vị trí quan trọng. Trong khi người tuổi Tý làm kinh doanh thì tài lộc tăng lên đáng kể, thu được nhiều lợi nhuận. Các tin vui nối tiếp nhau gõ cửa giúp con giáp này cảm thấy thoải mái, phấn chấn vô cùng.

Cuối tháng 12/2023, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, tài lộc đại phát, vạn sự cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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