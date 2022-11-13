Cuối tháng 10 âm lịch: Vận trình dát vàng, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, hào quang sáng chói, chạm tới thành công

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 19:37

Những con giáp có vận may lội ngược dòng vào cuối tháng 10 âm lịch, đón cơ hội đổi đời. Cùng xem bạn có trong danh sách này không nhé!

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn. Bước sang cuối tháng 10 âm lịch, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được.

Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Cuối tháng 10 âm lịch: Vận trình dát vàng, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, hào quang sáng chói, chạm tới thành công - Ảnh 1
Bước sang cuối tháng 10 âm lịch, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến vào cuối tháng 10 âm lịch nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Cuối tháng 10 âm lịch: Vận trình dát vàng, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, hào quang sáng chói, chạm tới thành công - Ảnh 2
Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến vào cuối tháng 10 âm lịch nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Không con giáp nào có thể vượt qua tuổi Dậu về khả năng sáng tạo và ý tưởng làm giàu. Tuổi Dậu không phải người nói nhiều, kể lể dài dòng mà họ sẽ luôn bắt tay vào thực hiện, dùng hành động thiết thực để đạt được các mục tiêu của mình.

Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dậu sẽ được phát huy tối đa vào cuối tháng 10 âm lịch. Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Thậm chí khi gặp phải khó khăn, họ cũng giải quyết tốt và thẳng bước đến với cuộc sống trong mơ.

Cuối tháng 10 âm lịch: Vận trình dát vàng, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, hào quang sáng chói, chạm tới thành công - Ảnh 3
Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dậu sẽ được phát huy tối đa vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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