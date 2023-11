Cuối tháng 10 âm lịch: Vận trình dát vàng, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, hào quang sáng chói, chạm tới thành công

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn. Bước sang cuối tháng 10 âm lịch, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được.

Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.