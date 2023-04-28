Cuối ngày 28/4/2023, 3 con giáp lọt danh sách đỏ, hút cạn lộc trời, hứng trọn tinh hoa, ngồi mát đếm tiền, cuộc đời dư dả, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 10:59

Con giáp tuổi này có ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Tài vận của họ ngày càng dồi dào. Họ làm ăn phát đạt, bội thu tài lộc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình điềm tĩnh, hòa nhã. Họ có mối quan hệ rộng và nhận được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ luôn có thể theo đuổi cùng lúc nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người khen tỵ. Người tuổi này có thể vừa làm công ăn lương, vừa kinh doanh thêm.

Đây là điều không phải ai cũng làm được. Không những thế, chòm sao này còn rất độc lập, luôn hoàn thiện bản thân. Con giáp tuổi Thìn luôn tin vào chính bản thân mình và không ngừng trau dồi, nỗ lực để vươn lên.

Con giáp tuổi Thìn có ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Tài vận của họ ngày càng dồi dào. Họ làm ăn phát đạt, bội thu tài lộc. Người tuổi này tháo vát, nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng. Sự nghiệp của họ nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió. Thu nhập của con giáp tuổi Thìn cũng tăng lên đáng kể.

Cuối ngày 28/4/2023, 3 con giáp lọt danh sách đỏ, hút cạn lộc trời, hứng trọn tinh hoa, ngồi mát đếm tiền, cuộc đời dư dả, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ cũng là con giáp khôn ngoan, ham học hỏi và cầu toàn. Họ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Dù gặp trở ngại, những chuyện không như ý, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bốc đồng.

Họ khôn khéo trong ứng xử, biết cách đối nhân xử thế. Họ làm việc chăm chỉ, xử lý mọi việc theo tuần tự chứ không tự ý đốt cháy giai đoạn. Con giáp tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh. Vận trình của họ vượng phát không ngừng. Họ tiếp tục gặp những điều tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Dự kiến trong thời gian này, con giáp này sẽ làm ăn phát đạt, thu nhập tăng cao. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Họ đã và đang dần tiến bộ và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai.

Cuối ngày 28/4/2023, 3 con giáp lọt danh sách đỏ, hút cạn lộc trời, hứng trọn tinh hoa, ngồi mát đếm tiền, cuộc đời dư dả, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, luôn kiên định, điềm nhiên tiến về phía trước. Người tuổi này tinh nhanh, khôn khéo. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Con giáp này có nhãn quan tinh tường, luôn biết cách nhìn xa. Họ có duyên với công việc đầu tư, kinh doanh.

Con giáp tuổi Dậu có vận may lý tưởng. Họ sẽ gặp được những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn theo sát con giáp này.

Dự kiến con giáp này sẽ bội thu tài lộc, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, những người làm kinh doanh trong tháng này cũng chốt được hợp đồng, có thêm những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp của họ sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trời xanh an bài vào 2 ngày 30/4-1/5, 3 con giáp được Thần Tài che chở, đếm tiền mỏi tay, sống không lo nghĩ, may mắn thấm vào người

Trời xanh an bài vào 2 ngày 30/4-1/5, 3 con giáp được Thần Tài che chở, đếm tiền mỏi tay, sống không lo nghĩ, may mắn thấm vào người

Những người tuổi này có tài vận khởi sắc, nhiều tin vui gõ cửa. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên có vàng ngọc chất đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 28/4/2023

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to