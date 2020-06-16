Cứ mở ví ra là có tiền, tài lộc vơi rồi lại đầy nhờ chọn đúng ví theo phong thủy

Thực tế, rất nhiều người khi mua ví tiền thường chú trọng đến màu sắc. Màu sắc có nhiều ý nghĩa theo quan niệm ngũ hành. Chọn ví tiền màu gì sẽ một phần ảnh hưởng đến tài lộc của bạn:

Vì thế, nhiều người tin rằng nếu biết sử dụng ví đúng theo phong thủy thì tài lộc thịnh vượng , tăng nhanh gấp bội. Đây có thể là một số cách chọn ví theo phong thủy để bạn tham khảo.

Màu nâu: Đây là màu sắc giúp chủ nhân không “vung tay quá trán”. Nếu bạn là đàn ông và khó giữ tiền thì một chiếc ví nam màu nâu sẽ phù hợp với bạn.

Màu đen: Đây là màu cơ bản nhất, thể hiện sự ổn định, thịnh vượng, thăng tiến. Màu đen có thể đem đến cho bạn cơ hội thăng tiến.

Màu sắc có nhiều ý nghĩa theo quan niệm ngũ hành. Chọn ví tiền màu gì sẽ một phần ảnh hưởng đến tài lộc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ: Màu đỏ mang lại may mắn cho tình cảm. Có một chiếc ví màu đỏ sẽ cho bạn nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp.

Màu xanh: Màu xanh tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng. Màu này đặc biệt phù hợp cho người buôn bán kinh doanh.

Màu vàng: Một chiếc ví màu vàng sẽ thu hút tiền tài, tạo cơ hội cho sự giàu sang. Màu vàng còn có thể giữ tiền vào túi bạn.

Dù màu sắc mang ý nghĩ ngũ hành nhưng còn phải xem qua tuổi bạn hợp hay không hợp với màu nào. Tuổi hợp với màu nào thì sử dụng ví màu đó sẽ càng gia tăng vận may, tài lộc.

Ngoài ra, khi sử dụng ví tiền bạn cũng nên lưu ý những điều này:

Hạn chế sử dụng ví cũ

Nếu tài vận của bạn đang tốt mà cho người khác ví cũ thì tài vận cũng sẽ bị hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường thấy một chiếc ví đẹp mà mua hay xin lại của người khác thì hoàn toàn là điều sai lầm trong phong thủy ví tiền.

Ví tiền của một người sẽ bị ảnh hưởng tài vận của chủ nhân. Bạn không hề biết tài vận của họ tốt hay xấu, liệu có ảnh hưởng gì đến tài vận của bạn không.

Và ngược lại, hãy hạn chế tặng ví cũ cho người khác. Nếu tài vận của bạn đang tốt mà cho người khác ví cũ thì tài vận cũng sẽ bị hao hụt.

Sắp xếp lại ví tiền

Nhìn qua một chiếc ví tiền, người đối diện sẽ phần nào có đánh giá về bạn. Bạn là người gọn gàng, giàu có thì ví tiền sẽ không đựng những thứ không cần thiết. Bạn coi trọng tiền bạc thì ví sẽ ngăn nắp.

Không nên giữ phiếu ghi nợ, hóa đơn trong ví

Đây là thói quen không có lợi cho tài lộc của bạn. Những giấy tờ này sẽ khiến chủ nhân khó thu hút tài lộc, thậm chí dễ mắc thêm nợ.

Thay ví mới, tài lộc sẽ tới

Việc thay một chiếc ví phù hợp màu sắc, tuổi, mệnh sẽ giúp chủ nhân hồi phục tài vận mới, thu hút may mắn tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nhà phong thủy, một chiếc ví chỉ nên sử dụng trong 2 đến 3 năm. Sau đó, dù bạn có yêu thích chúng đến mấy thì cũng nên thay cái mới. Vì theo quan điểm phong thủy, ví tiền tượng trưng cho tài lộc và đến một thời điểm nó sẽ không còn hữu dụng để thu hút tài vận. Việc thay một chiếc ví phù hợp màu sắc, tuổi, mệnh sẽ giúp chủ nhân hồi phục tài vận mới, thu hút may mắn tiền bạc.

Đây là những mẹo phong thủy ví tiền giúp tài lộc thịnh vượng để bạn tham khảo. Bên cạnh đó, việc cân nhắc chi tiêu, có kế hoạch với tiền bạc cũng quyết định nguồn tiền và vận may của bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.