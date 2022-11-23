Con giáp có thói xấu thường ngắt lời người khác, không sẵn lòng lắng nghe khiến bản thân rơi vào những tình huống oái ăm?

Điểm mặt những con giáp coi bản thân là nhất quả đất, người tuổi hẳn phải có một chân. Người tuổi Thân đa phần rất cố chấp. Họ lại có cái “tôi” cá nhân quá cao nên thường thích làm theo ý mình. Họ ít khi lắng nghe lời khuyên bảo từ người khác.

Lời khuyên cho con giáp này là bạn nên học cách tôn trọng người khác. Đừng vì sự ích kỷ hay bản ngã cá nhân quá cao mà làm rạn nứt mối quan hệ của đôi bên. Sự tôn trọng tạo nền tảng quan trọng để bạn hiểu mọi người. Và nhờ đó mọi người hiểu bạn.

Trong những cuộc đàm thoại, nếu mọi người nói đến chủ đề những chú khỉ cảm thấy hứng thú, họ sẽ chuyên chú lắng nghe. Ngược lại, với vấn đề họ cảm thấy không hứng thú, họ sẽ ngó lơ. Họ có thể bỏ đi làm việc của mình. Hoặc sẽ ngắt lời rồi thêm vài câu chệch hướng. Điều đó khiến đôi bên đều không vui vẻ.

Tuổi Mùi

Đa phần những người tuổi Mùi đều thuộc tuýp người thẳng thắn, chân thật, có chuyện gì đều bộc bạch hết ra ngoài mà ít khi giữ kín trong lòng. Vì thế, ở mọi cuộc nói chuyện, họ đều nghĩ sao nói vậy, ít khi suy nghĩ đến hậu quả.

Có vấn đề gì bức xúc hay khúc mắc, con giáp này lập tức lên tiếng, xen ngang lời người khác để nói, bất chấp đối phương đã nói xong hay chưa và cho dù tình huống lúc đó có như thế nào.

Lời khuyên cho những người tuổi Mùi là hãy sửa đổi thói quen này càng sớm càng tốt, bởi nó rất dễ làm bạn bị mất điểm trong mắt mọi người. Trước khi nói bất cứ điều gì, hãy nhớ lấy câu:

"Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Sửu thuộc tuýp người chăm chỉ. Họ cần mẫn, có trách nhiệm và cũng rất sáng tạo. Họ là một trong những con giáp có thể làm nên đại sự bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Đối với vấn đề giao tiếp, những chú trâu luôn nảy ra những suy nghĩ kì quái. Hoặc có cách nghĩ khác khi đang nghe người đối diện nói chuyện. Khi đó, họ sẽ lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Bởi nếu không nói ngay mà tiếp tục nghe thì rất có thể họ sẽ quên mất điều mà mình vừa mới nghĩ tới. Do đó, top con giáp thích ngắt lời người khác không thể thiếu tên người tuổi Sửu.

Điều này cũng không hẳn không tốt. Biết đâu, những ý tưởng nảy sinh của con giáp này lại giúp ích cho mọi người? Tuy nhiên, cũng như những con giáp khác, việc này cần hạn chế. Lời khuyên cho những chú trâu là bạn nên lựa chọn thời gian thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình. Không nên ngắt lời người khác một cách vô tội vạ.

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