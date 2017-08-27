Có vợ tuổi này thì chồng như nắm vàng trong tay, cả đời sung sướng không lo gì

Tâm linh - Tử vi 27/08/2017 21:12

Đây là những người vợ sẽ mang đến phú quý, vận may cho chồng và gia đình chồng

Tuổi Hợi

Có vợ tuổi này thì chồng như nắm vàng trong tay, cả đời sung sướng không lo gì - Ảnh 1

Phụ nữ tuổi Hợi thành thật và một lòng với chồng. Họ khó động lòng nhưng một khi yêu sẽ rất mãnh liệt. Họ nhìn hiền lành, hòa đồng, tính tình thoải mái, phóng khoáng. Họ không mấy hơn thua danh lợi, vì cuộc sống rất nhàn hạ.

Nhưng đây là người có chủ kiến rõ ràng, biết lý lẽ, biết nắm biết buông. Họ củng rất thẳng tính, không thích nịnh nọt.

Họ có số phần hạnh phúc, vượng phu, biết chăm lo cho gia đình.

Tuổi Mão

Có vợ tuổi này thì chồng như nắm vàng trong tay, cả đời sung sướng không lo gì - Ảnh 2

Đây là con giáp nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. Họ biết thấu hiểu, xử sự trong các mối quan hệ. Họ xem gia đình là nhất, luôn hy sinh tất cả cho gia đình.

Sau khi lấy chồng, họ sẽ hết lòng chăm sóc cho mái ấm của mình. Vì vậy mà chồng rất yêu thương, chở che cho họ suốt đời.

Tuổi Tỵ

Có vợ tuổi này thì chồng như nắm vàng trong tay, cả đời sung sướng không lo gì - Ảnh 3

Phụ nữ tuổi Tỵ có đầu óc, nhanh nhạy. Họ rất mềm mỏng và tinh tế trong giao tiếp, lại biết quán xuyến gia đình.

Dù luôn rất giỏi giang trong công việc nhưng họ luôn hướng về gia đình. Họ thích chu du đó đây. Nhưng một khi đã lấy chồng rồi sẽ một lòng vì chồng con.

Họ lại thông minh nên sẽ là hậu phương vững chắc giúp sức cho chồng thành công.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

 

Từ khóa:   vợ chồng con giáp

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