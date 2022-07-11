Chuông đồng hồ điểm 0h đêm nay (12/7): Thần Tài hóa giải mọi vận đen xui rủi, Quan Thế Âm từ bi độ trì qua cơn bĩ cực, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, tiền bạc cứ đổ về ầm ầm, cuộc sống sung túc vô cùng

Trời sinh tuổi Mùi là những người thông minh, tài giỏi, luôn độc lập trong công việc cũng như cuộc sống, họ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận.

Thời gian tới, may mắn về tiền bạc sẽ liên tục đến với Mùi, không những giúp tuổi Mùi có cuộc sống dư dả, mà thậm chí còn có thể giúp con giáp này đổi vận, giàu sang viên mãn. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, Mùi cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích.

Tử vi học có nói, khi đồng hồ điểm 0h đêm ngày 12/7, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần vì đây là thời khắc hoàng kim đối với vận mệnh của họ. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Mùi không những được Thần Tài chiếu cố mà quý nhân bu quanh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp vững chắc kéo theo tài vận dồi dào.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Đa phần người tuổi Dậu có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình. Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Tử vi ngày mai (thứ Ba, 12/7) cho biết, người tuổi Dậu tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Dậu sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Dậu vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, cầu tiến để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Không như những con giáp khác, người tuổi Sửu biết nhìn xa trông rộng, họ tâm niệm rằng cuộc sống phải có sự tích lũy từ lúc ban sơ.

Tử vi ngày mai cho biết, khi đồng hồ điểm đúng 0h cũng là lúc mọi may mắn tự đến với người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ đón cơn mưa tài lộc, ngân khố đầy ắp.

Họ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp thăng hoa bùng nổ, tài vận tự chạy vào túi, càng làm ăn càng sinh lời, cuộc sống những ngày tháng sau đó không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc an nhàn tận hưởng những thành quả mà mình cực khổ có được.

Nhìn chung, tuổi Sửu là đại diện cho những con giáp khổ trước sướng sau, một khi đã lên đời thì mãi mãi được viên mãn sung túc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm