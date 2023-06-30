Chú ý: Ba con giáp sau vào đúng 16h30 thứ Sáu 30/6/2023 sẽ được tăng lương, thưởng nhiều, tiền vào như nước

Tuổi Dần có một ngày làm việc thuận lợi nhờ Chính Quan độ mệnh. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn.

Mộc khắc Thổ, đường tình duyên không mấy thuận lợi. Bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn day dứt. Hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên, nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bạn làm theo.

Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung trong công việc. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Để đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, hãy trân trọng công sức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Sáu 30/06/2023, Tuổi Thìn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Sáu này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường tiến thân của tuổi Sửu rực rỡ và đầy sáng lạng. Bạn của bạn sẽ thu về kết quả ngoài sức mong đợi. Dù bạn đang làm gì, hãy luôn tự tin. Tuy vận trình tài lộc không mấy tốt, với sự thiếu may mắn trong đầu tư và kinh doanh, bạn có thể gặp khó khăn và khốn khó.

Mối quan hệ giữa tuổi Sửu và người ấy đã tồn tại lâu nhưng vẫn còn do dự và lấn cấn về tương lai của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.