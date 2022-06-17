Chủ nhật tuần này (19/6): Thần May Mắn gọi tên 3 con giáp 'lam lũ nhiều' thời gian qua, hưởng trọn đặc ân phú quý, lộc lá vô biên, phất lên đổi đời nhanh chóng

Người tuổi Ngọ là con giáp vất vả từ nhỏ, tuổi thơ không có nhiều niềm vui, sinh ra đã khổ cực, hay phải bươn chải. Tuy nhiên tuổi Ngọ sống có lý tưởng, có hoài bão, có chí hướng, mọi việc đều được quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, không bao giờ hành động mù quáng.

Cuối tuần này quý nhân phù trợ, công việc của tuổi Ngọ đều như ý. Đặc biệt với những người làm kinh doanh sẽ giàu có vô cùng, tiền bạc vào ầm ầm. Hơn nữa, tuổi Ngọ cũng luôn có được tình yêu tốt, có được sự chung thủy của người ấy khiến bạn có thêm động lực để phấn đấu trong công việc.

Tử vi cho biết, chủ nhật cuối tuần này (19/6) người tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, thời gian tới công việc suôn sẻ, ngoài ra cơ hội mà đến thì tuổi Ngọ phải nắm bắt, cuộc đời sẽ thăng hoa trong năm nay. Về tiền bạc, có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn hiền lành, biết xông pha và sẵn sàng đối mặt với khó khăn để có thể nắm bắt cơ hội đổi đời. Ngày trước tuổi Thân cũng phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời, nhưng thời gian trôi qua họ phải tự rèn luyện cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn, nên càng về sau tuổi Thân mới công thành danh toại.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 này, tuy rằng tuổi Thân sẽ gặp chút sóng gió vì phải đối mặt với vận hạn 3 năm nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều trôi qua khá dễ dàng. Đặc biệt, với bản tính thích thay đổi, cuối tuần này (19/6) tuổi Thân có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống thăng hoa từ đây, sự nghiệp và tài vận viên mãn.

Được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong nửa cuối năm 2022 của tuổi Thân có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp số vất vả nhưng không phải không có quý nhân chống lưng, nhưng bởi vì họ có lòng tự ái và tính kiêu ngạo nên không muốn dựa dẫm vào người khác. Đối với họ, chỉ khi bản thân nỗ lực chăm chỉ để gặt hái thành quả mới là điều đáng tin cậy và đáng trân quý hơn là dựa vào người khác.

Trời sinh Dần có tính kiên trì, bền bỉ, nghiêm khắc, dứt khoát trong công việc, cộng với năng lực bản thân nên dễ gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết cuối tuần này, Hợi có cơ hội găp được những đối tác lớn, công việc rộng mở hơn với nhiều mối làm ăn có tiềm năng. Cần phát huy ngoại hình, cách ăn nói của bạn nhé. Tài năng ngoại giao sẽ là lợi thế giúp bạn thăng quan tiến chức, tiền vào như nước đó. Nếu cấp trên có giao giao nhiệm vụ đi gặp gỡ khách hàng thì phải nắm bắt ngay nhé. Đây chính là cơ hội lớn dành cho bạn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm