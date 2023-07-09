Chủ Nhật ngày 9/7/2023: 3 con giáp gặp may thắng ĐẬM, tài lộc bùng nổ, hưởng trọn VINH HOA, giàu sang vô đối khiến người đời ngưỡng mộ không thôi

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 06:23

Đường tài lộc của 3 con giáp hôm nay cực kỳ vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà bạn không có quá nhiều thứ cần phải suy tư.

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Chủ Nhật 09/07/2023 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên tuổi Sửu. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé. 

Chủ Nhật ngày 9/7/2023: 3 con giáp gặp may thắng ĐẬM, tài lộc bùng nổ, hưởng trọn VINH HOA, giàu sang vô đối khiến người đời ngưỡng mộ không thôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều. 

Tuổi Sửu nếu đang độc thân Chủ Nhật này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn thông báo tuổi Tỵ sẽ có bước nhảy vọt trong công việc. Có thể bạn sẽ có cơ hội được thăng chức ở một vị trí mới hoặc một lĩnh vực khác với nhiều thử thách hơn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, bạn nên chú tâm hoàn thành những công việc còn dang dở. 

Chủ Nhật ngày 9/7/2023: 3 con giáp gặp may thắng ĐẬM, tài lộc bùng nổ, hưởng trọn VINH HOA, giàu sang vô đối khiến người đời ngưỡng mộ không thôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy các kế hoạch tài chính của bản mệnh đã đi đúng hướng. Nhu cầu gia tăng thu nhập đã giúp bạn mở ra con đường mới để khai phá tiềm năng của bản thân.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường.

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Chủ Nhật 09/07/2023 này, đường tài lộc của tuổi Dậu vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Chủ Nhật ngày 9/7/2023: 3 con giáp gặp may thắng ĐẬM, tài lộc bùng nổ, hưởng trọn VINH HOA, giàu sang vô đối khiến người đời ngưỡng mộ không thôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Dậu trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Dậu không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo. 

2 ngày cuối tuần (8/7 - 9/7), THỜI VÀNG tới tay, 3 con giáp hào quang sự nghiệp chói lọi, TÀI LỘC hơn người, đụng tới đâu ra tiền tới đó, phú quý chật nhà

2 ngày cuối tuần (8/7 - 9/7), THỜI VÀNG tới tay, 3 con giáp hào quang sự nghiệp chói lọi, TÀI LỘC hơn người, đụng tới đâu ra tiền tới đó, phú quý chật nhà

2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp được ngôi sao may mắn chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả.

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