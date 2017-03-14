Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc lành dữ.

Sau đây là tài liệu cổ thư chỉ mang tính tham khảo về việc phối hợp mệnh cung của chồng với mệnh cung của vợ. Chồng Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí) Tiền định phu thê hiệp vầy duyên thắm. Lộc tài phát vượng huy hoàng, Con cái lớn lên sống đời nhung gấm… o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Khôn (Ngũ quỷ) Sanh cơ khốn đốn bôn chôn cũng hoài! Nợ duyên vốn đã an bài, Trung niên ắt phải đổi thay cuộc tình… o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Chấn (Phước đức) Được số phú quý trọn đời an phận. Bạc tiền điền sản thặng dư, Duyên nợ vợ chồng trăm năm viên mãn! o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Đoài (Lục sát) Hiệp hôn đã thấy đeo đai khổ phiền. Cửa nhà sa sút ngửa nghiêng, Gây điều đổi nợ thay duyên phũ phàng. o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Càn (Hoạ hại) Yêu đương tác hợp buồn than đêm ngày. Triền miên tai ách không hay, Nợ duyên sầu muộn đắng cay cuộc đời. o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Ly (Thiên y) Mạng trường thân thế ai bì được đâu. Uy quyền tiền bạc bền lâu, Nợ duyên hạnh hưởng sang giàu trăm năm. o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Cấn (Tuyệt mạng) Chưa chung gối chăn ái tình thoả mãn. Số goá lẻ mạng khó toàn, Duyên nợ đôi đàng rã rời ân hận! o0o Chồng Tốn lấy vợ cung Tốn (Phục vị) Bình thường đời sống thân danh tốt… Ba sinh duyên đẹp tình nồng, Sự nghiệp tử tôn tấn tài vượng lộc! Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cung-ton-lay-vo-cung-gi-tot-hay-xau-102759.html Theo nguyendinhhue | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cung-ton-lay-vo-cung-gi-tot-hay-xau-102759.html