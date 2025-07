Chính thức bước qua ngày 16/6 âm lịch, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, quý nhân cầm tay chỉ đường, sự nghiệp được đà tiến xa

Con giáp tuổi Thìn

Chính thức bước qua ngày 16/6 âm lịch, Thực Thần cũng mang tin vui về tiền bạc tới cho Thìn. Những quyết định đầu tư sáng suốt và quan trọng hơn là đúng thời điểm đã giúp bản mệnh thu về khoản hời ngoài sức tưởng tượng. Người làm công ăn lương tuy không được dư dả như người kinh doanh nhưng cũng không khó khăn trong việc chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm có những thay đổi mới mẻ. Những mâu thuẫn, hiểu lầm dần lắng xuống, thay vào đó hai bạn đã thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn. Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình vì cơ hội tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương là rất lớn.

Con giáp tuổi Tuất

Chính thức bước qua ngày 16/6 âm lịch, Thực Thần chiếu cố giúp những bạn tuổi Tuất làm công chức, kinh doanh buôn bán thực phẩm, quần áo, nhà hàng, làm thêm sẽ gặp may. Người càng xởi lởi, vui tính thì trời càng cho lộc, làm gì cũng có người hậu thuẫn. Vì Hỏa sinh Thổ nên con giáp này được khuyên nên quan tâm vào chuyện gia đình mình nhiều hơn để mọi người bình an. Rất may là con cái, cha mẹ của bạn vẫn yên ổn, bình an.

Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp nâng đỡ nên tiền bạc của Tuất rất bình ổn, nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Bạn sống khá biết điều nên tiền nong rất rõ ràng, không làm chuyện gian dối nên thu được quả ngọt, dù có giàu cũng chẳng ai nói được bạn nửa câu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!