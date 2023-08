Chỉ số tài lộc tăng vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 18/2: 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ về nhà, ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không dừng

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, lạc quan luôn vui vẻ trong cuộc sống. Ở họ có tấm lòng chính nghĩa, khẳng khái sẵn sàng bênh vực cái đúng bất kể đối phương có là ai, họ luôn dũng cảm đứng ra thể hiện thái độ của mình. Đặc biệt, họ dám mạo hiểm, thích phát kiến ra những điều mới mẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Bề ngoài, những người tuổi Dần hơi thô lỗ nhưng nội tâm thì dịu dàng không so đo thiệt hơn. Trong thời gian này, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, tuổi Dần sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Trong tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống xô bồ, bon chen. Đó là lý do họ luôn cảm thấy an yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người tuổi Hợi nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian này, tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông. Sao Hồng loan chiếu mệnh tuổi này nên người cầm tinh tuổi Hợi sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.