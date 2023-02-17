Chỉ số tài lộc tăng vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 18/2: 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ về nhà, ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không dừng

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 15:15

Bạn có nằm trong số những con giáp may mắn và kiếm nhiều tiền hãy cùng xem bài viết dưới đây?

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Trong thời gian này, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Chỉ số tài lộc tăng vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 18/2: 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ về nhà, ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không dừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, lạc quan luôn vui vẻ trong cuộc sống. Ở họ có tấm lòng chính nghĩa, khẳng khái sẵn sàng bênh vực cái đúng bất kể đối phương có là ai, họ luôn dũng cảm đứng ra thể hiện thái độ của mình. Đặc biệt, họ dám mạo hiểm, thích phát kiến ra những điều mới mẻ.

Chỉ số tài lộc tăng vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 18/2: 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ về nhà, ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không dừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bề ngoài, những người tuổi Dần hơi thô lỗ nhưng nội tâm thì dịu dàng không so đo thiệt hơn. Trong thời gian này, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, tuổi Dần sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Trong tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống xô bồ, bon chen. Đó là lý do họ luôn cảm thấy an yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp.

Chỉ số tài lộc tăng vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 18/2: 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ về nhà, ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không dừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người tuổi Hợi nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian này, tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông. Sao Hồng loan chiếu mệnh tuổi này nên người cầm tinh tuổi Hợi sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối vào đúng 7h sáng Thứ 7 ngày 18/2: May mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận

Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối vào đúng 7h sáng Thứ 7 ngày 18/2: May mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận

Tử vi cho biết, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng may mắn nếu biết chớp lấy cơ hội làm giàu, tiền tài rủng rỉnh chỉ trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 18/2 tử vi 12 con giáp ngày 18/2 tu vi ngay 18/2

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 13 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số