Tối 24/7, Công an đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra vụ một người tử vong ở công trình thi công đường cống nước tại phường Thuận An.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/7, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở công trình xây dựng, nạn nhân là Đ.V.C. (35 tuổi).

Sau một đêm mất liên lạc với chồng, vợ của anh C. đã đi tìm người này. Khi đến công trình thi công đường An Thạnh 63-64, đoạn bên cạnh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương cũ), người phụ nữ phát hiện chiếc xe máy của anh C. để tại đây.

Người phụ nữ đi kiểm tra xung quanh và phát hiện chồng tử vong ở miệng hố công trình, bên cạnh có một máy bơm nước.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới hố công trình, gần đó có một sợi dây điện. Ông C. làm quản lý một tổ thợ ở công trường. Chiều cùng ngày, khi người lao động ra về, ông tiếp tục ở lại để kéo điện bơm hút nước tại công trình.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể ông C. bị điện giật dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

