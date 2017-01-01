Chỉ cần nhìn hình dáng lỗ mũi, vận mệnh giàu sang hay nghèo nàn đều hiện rõ!

Đây là người hiền lành, họ sống thiện lương, luôn giúp đỡ người khác. Họ luôn rất kiên định, bản lĩnh và bền bỉ theo đuổi những gì bản thân đam mê. Họ luôn rất nhẫn nại và kiên trì, không sợ khó khăn gian khổ. Họ lại còn có trí tưởng tượng, sáng tạo vượt bậc. Chính khả năng thiên phú này khiến đường tiền tài của họ rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, sức khỏe của họ cũng rất tốt.

Chủ nhân là người mạnh mẽ và rất dẻo dai, không bao giờ khuất phục gian khổ. Họ là người luôn có được lòng tin của mọi người. Nhưng họ lại có khuyết điểm là không tinh tế trong ăn nói, dễ gây mâu thuẫn. Chính điều này khiến họ dễ đem buồn phiền vào người. Họ nên cẩn thận trong giao tiếp, lời nói nhẹ nhàng chút sẽ khiến người nghe dễ chịu hơn, cũng sẽ khiến họ vui vẻ, thoải mái hơn.

Lỗ mũi hình chữ bát

Đây là nét tướng của người giỏi kiếm tiền, làm giàu. Họ giỏi giang, bản lĩnh, luôn biết mục tiêu của mình là gì để theo đuổi đến cùng. Chính điều này giúp họ dễ thành công trên con đường sự nghiệp. Đường tiền tài sẽ rực rỡ hơn, mỗi lúc một dồi dào. Nhưng họ lại hay xài quá tay, không biết quản lý chi tiêu. Họ dễ vì một lúc nông nổi mà tiêu xài hết khoản tiền của bản thân. Họ cần có kế hoạch chi tiêu ổn định. Bản thân họ có tài kiếm tiền, hãy biết tận dụng để làm giàu về sau. Đừng quá hoang phí, nếu gặp khó khăn không có tiền cũng là một điều bất trắc.

Lỗ mũi hình tam giác

Ngược lại với người có lỗ mũi hình chữ bát thì đây lại là người quản lý rất kỹ lưỡng tiền bạc của bản thân. Nhưng vì quá chi ly nên đâm ra sẽ có lúc trở nên keo kiệt và ích kỷ. Tính cách này nếu là tiết kiệm thì tốt nhưng dần trở nên tiêu cực thì hoàn toàn xấu. Họ nên cân đo tiền bạc thoải mái hơn,t? việc gì nên làm thì phải làm, đừng quá keo kiệt. Đặc biệt trong các mối quan hệ, đừng để tính cách này khiến bạn dần mất hết mọi người bên cạnh. Có những mối quan hệ họ mãi không thể mua bằng tiền được. Nếu họ không sửa đổi tính cách này thì cuộc đời về sau sẽ gặp không ít thăng trầm và mỏi mệt

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