Chỉ cần nhìn hình dáng lỗ mũi, vận mệnh giàu sang hay nghèo nàn đều hiện rõ!

Tâm linh - Tử vi 01/01/2017 15:30

Theo nhân tướng học, hình dáng mũi thể hiện tính cách lẫn vận mệnh sau này của chủ nhân

Lỗ mũi hình tròn

Chỉ cần nhìn hình dáng lỗ mũi, vận mệnh giàu sang hay nghèo nàn đều hiện rõ! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đây là người hiền lành, họ sống thiện lương, luôn giúp đỡ người khác. Họ luôn rất kiên định, bản lĩnh và bền bỉ theo đuổi những gì bản thân đam mê. Họ luôn rất nhẫn nại và kiên trì, không sợ khó khăn gian khổ. Họ lại còn có trí tưởng tượng, sáng tạo vượt bậc. Chính khả năng thiên phú này khiến đường tiền tài của họ rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, sức khỏe của họ cũng rất tốt.

Lỗ mũi hình chữ nhật

Chủ nhân là người mạnh mẽ và rất dẻo dai, không bao giờ khuất phục gian khổ. Họ là người luôn có được lòng tin của mọi người. Nhưng họ lại có khuyết điểm là không tinh tế trong ăn nói, dễ gây mâu thuẫn. Chính điều này khiến họ dễ đem buồn phiền vào người. Họ nên cẩn thận trong giao tiếp, lời nói nhẹ nhàng chút sẽ khiến người nghe dễ chịu hơn, cũng sẽ khiến họ vui vẻ, thoải mái hơn.

Lỗ mũi hình chữ bát

Chỉ cần nhìn hình dáng lỗ mũi, vận mệnh giàu sang hay nghèo nàn đều hiện rõ! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đây là nét tướng của người giỏi kiếm tiền, làm giàu. Họ giỏi giang, bản lĩnh, luôn biết mục tiêu của mình là gì để theo đuổi đến cùng. Chính điều này giúp họ dễ thành công trên con đường sự nghiệp. Đường tiền tài sẽ rực rỡ hơn, mỗi lúc một dồi dào. Nhưng họ lại hay xài quá tay, không biết quản lý chi tiêu. Họ dễ vì một lúc nông nổi mà tiêu xài hết khoản tiền của bản thân. Họ cần có kế hoạch chi tiêu ổn định. Bản thân họ có tài kiếm tiền, hãy biết tận dụng để làm giàu về sau. Đừng quá hoang phí, nếu gặp khó khăn không có tiền cũng là một điều bất trắc.

Lỗ mũi hình tam giác

Ngược lại với người có lỗ mũi hình chữ bát thì đây lại là người quản lý rất kỹ lưỡng tiền bạc của bản thân. Nhưng vì quá chi ly nên đâm ra sẽ có lúc trở nên keo kiệt và ích kỷ. Tính cách này nếu là tiết kiệm thì tốt nhưng dần trở nên tiêu cực thì hoàn toàn xấu. Họ nên cân đo tiền bạc thoải mái hơn,t? việc gì nên làm thì phải làm, đừng quá keo kiệt. Đặc biệt trong các mối quan hệ, đừng để tính cách này khiến bạn dần mất hết mọi người bên cạnh. Có những mối quan hệ họ mãi không thể mua bằng tiền được. Nếu họ không sửa đổi tính cách này thì cuộc đời về sau sẽ gặp không ít thăng trầm và mỏi mệt

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 31 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'