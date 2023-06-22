Chỉ cần bước sang 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6), TOP 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài trao tay bạc vàng, quý nhân phát cho lộc lá, cuộc sống 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 11:05

Sách tử vi chỉ rõ những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn trong 3 ngày cuối tuần.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp được biết đến với tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong khó khăn, họ vẫn tự tin mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này thích làm điều lành, cả đời tích đức nên thường gặp được may mắn.

Trong 3 ngày cuối tuần dự đoán, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý. Con giáp tuổi Mùi còn có cơ hội được thăng chức, nhận công việc mới hoặc có được lời mời hợp tác làm ăn. Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh, tự tin đón nhận cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được những thành quả xứng đáng.

Chỉ cần bước sang 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6), TOP 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài trao tay bạc vàng, quý nhân phát cho lộc lá, cuộc sống 'nở hoa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tính cách chân thật, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy đôi khi, sự thẳng thắn của họ làm mất lòng người khác. Nhưng càng về sau, những người xung quanh càng hiểu được đức tính tốt của người tuổi này.

Người tuổi Dậu phúc lớn mệnh dày. Tử vi dự đoán, trong 3 ngày cuối tuần, tuổi Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Bên cạnh, gười tuổi Dậu làm kinh doanh thì khách hàng tới tấp gõ cửa, đơn hàng tăng nhanh, doanh thu tăng vọt. Cơ hội kiếm tiền rất nhiều, chỉ cần người tuổi này biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc sẽ đầy kho, chật két.

Chỉ cần bước sang 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6), TOP 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài trao tay bạc vàng, quý nhân phát cho lộc lá, cuộc sống 'nở hoa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người giỏi giang, khôn khéo lại có tài ăn nói. Họ biết cách giữ mối quan hệ tối với mọi người. Trong cuộc sống, người tuổi này gặp được nhiều may mắn. Khi khó khăn, họ được quý nhân dang tay giúp đỡ, che chở nên sớm tai qua nạn khỏi.

Chẳng bao lâu nữa, người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội phát tài chỉ cần bước sang 3 ngày cuối tuần. Sau thời gian chông chênh, loay hoay trong sự nghiệp thì hiện giờ, người tuổi Tỵ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể khẳng định tài năng, tâm huyết của bản thân. Hãy lập kế hoạch cho bản thân thật kỹ càng để sớm đạt được những thành tựu, thu về bộn tiền.

Chỉ cần bước sang 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6), TOP 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài trao tay bạc vàng, quý nhân phát cho lộc lá, cuộc sống 'nở hoa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (từ ngày 19/6 - 25/6): 3 con giáp giàu không đối thủ, tiền của chất đống, gian nan mấy cũng bị đẩy lùi

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Tử vi tiết lộ, trong tuần mới đến, 3 con giáp may mắn này danh lợi hoàn mỹ, đắc tài đắc lộc, vận trình hanh thông, cuộc sống an lành, nhàn nhã hưởng phước.

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